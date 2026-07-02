AICEP reconhece interesse nacional a projecto industrial previsto para Tremês

O projecto BBGreentyre – Pólo Industrial para a Valorização de Pneus em Fim de Vida, previsto para Tremês, concelho de Santarém, foi reconhecido pela Comissão Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI) da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) (AICEP) como Projecto Interesse Nacional (PIN). A informação foi partilhada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), nas redes sociais.

“A decisão reconhece a relevância estratégica de um investimento que reforça a posição de Santarém como território de excelência para a instalação de projectos industriais inovadores, sustentáveis e geradores de riqueza e emprego”, escreveu o autarca. Ainda segundo a mesma fonte, em perspectiva está um investimento na ordem dos 119,8 milhões de euros, repartido por duas fases, sendo que 88 milhões de euros correspondem à primeira fase, cuja conclusão está prevista para 2029. A segunda fase deverá entrar em funcionamento em 2031.

A unidade industrial terá capacidade para valorização de cerca de 30 mil toneladas de pneus em fim de vida por ano. Prevê-se a criação de mais de cem postos de trabalho directos. “A Câmara Municipal de Santarém acompanhou todo o processo de candidatura e, na reunião da CPAI em que foi apreciado o projecto, em representação do Município emiti parecer favorável à atribuição do Estatuto PIN, reconhecendo o seu elevado potencial de desenvolvimento económico, criação de emprego e promoção da inovação industrial”, informou João Leite.

O autarca congratulou-se por “mais um investimento privado estruturante que escolhe Santarém para se instalar, reforçando a confiança dos investidores no concelho e consolidando a estratégia municipal de captação de investimento, criação de emprego qualificado e promoção de um desenvolvimento económico sustentável”.

