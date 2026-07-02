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Sociedade | 02-07-2026 18:17

AlenquerLimpa retira 19 toneladas de entulho despejado ilegalmente no Carregado

AlenquerLimpa retira 19 toneladas de entulho despejado ilegalmente no Carregado
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Acção de limpeza promovida pela Câmara de Alenquer e pelos Escuteiros do Carregado permitiu recolher quase 200 quilos de resíduos e cerca de 19 toneladas de entulho abandonado em espaços públicos da União de Freguesias do Carregado e Cadafais.

O Município de Alenquer promoveu no dia 27 de Junho mais uma iniciativa integrada no projecto AlenquerLimpa, que resultou na recolha de quase 200 quilos de resíduos abandonados na via pública e de cerca de 19 toneladas de resíduos de construção e demolição despejados ilegalmente.
A acção decorreu na União de Freguesias do Carregado e Cadafais, numa parceria entre a Câmara Municipal de Alenquer e o Agrupamento de Escuteiros 514 do Carregado. Os participantes percorreram o trajecto entre a Estrada da Meirinha e o Parque Tejo, espaço habitualmente utilizado para caminhadas e actividades desportivas.
Criado em 2022, o projecto AlenquerLimpa tem como objectivo promover a limpeza de espaços públicos e sensibilizar a população para a preservação do ambiente. As iniciativas envolvem regularmente escolas, empresas, agrupamentos de escuteiros e voluntários do concelho.
Segundo o município, além dos resíduos dispersos encontrados ao longo do percurso, foi também removida uma quantidade significativa de entulho depositado de forma ilícita na Estrada do Carril, num total de cerca de 19 toneladas.
A autarquia garante que as acções do projecto AlenquerLimpa vão prosseguir durante o Verão, com novas iniciativas previstas em várias freguesias do concelho.

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