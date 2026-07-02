Associação de Diabéticos de Alenquer recebe apoio municipal

A Câmara Municipal de Alenquer vai atribuir um apoio financeiro de 2.500 euros à Associação de Diabéticos do Concelho de Alenquer (ADCA), reconhecendo o trabalho desenvolvido pela instituição na promoção da saúde e no apoio às pessoas com diabetes.

A autarquia destaca o papel desempenhado pela ADCA na dinamização de iniciativas dirigidas à população do concelho, nomeadamente rastreios, sessões de esclarecimento, campanhas de sensibilização e apoio a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.

O município sublinha que tem vindo a colaborar com a associação, reconhecendo o mérito do seu trabalho, o impacto social das suas actividades e o contributo para a promoção da saúde e para o reforço da coesão social no concelho.

A verba agora atribuída, aprovada por unanimidade, destina-se a apoiar a continuidade das actividades desenvolvidas pela associação.

