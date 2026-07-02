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Sociedade | 02-07-2026 12:00

Colete Encarnado condiciona trânsito em Vila Franca de Xira

Colete Encarnado condiciona trânsito em Vila Franca de Xira
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Os festejos do Colete Encarnado vão provocar cortes e alterações à circulação rodoviária em Vila Franca de Xira entre 2 e 6 de Julho. A PSP recomenda o recurso à A1 e às vias alternativas para evitar os principais constrangimentos.

A PSP alerta para fortes condicionamentos de trânsito em Vila Franca de Xira durante as Festas do Colete Encarnado, que decorrem entre os dias 3 e 5 de Julho, prevendo-se constrangimentos na circulação rodoviária e alterações à rotina da cidade devido à realização do certame.
Será interdita a circulação rodoviária no sentido Norte em várias artérias do centro da cidade, nomeadamente no Largo 5 de Outubro, Rua 1.º de Dezembro, Rua Almirante Cândido dos Reis, Rua Serpa Pinto, Largo Marquês de Pombal, Rua do Curado, Rua Joaquim Pedro Monteiro e Curraleta. O corte terá início às 13h00 de 2 de Julho e prolonga-se até à 01h00 de 6 de Julho.
Durante este período será implementada circulação alternada nos dois sentidos através da Rua Alves Redol e da Rua Luís de Camões. Contudo, estas vias também estarão sujeitas a cortes totais de circulação em períodos específicos: entre as 16h00 de 3 de Julho e as 06h00 de 4 de Julho; entre as 13h00 de 4 de Julho e as 06h00 de 5 de Julho; e entre as 21h00 de 5 de Julho e a 01h00 de 6 de Julho.
Nestas faixas horárias, a PSP recomenda que o atravessamento da cidade seja efectuado através da Auto-estrada do Norte (A1), utilizando os desvios devidamente sinalizados na Rotunda da Marinha e no cruzamento da Rua Alves Redol com a Rua António Lúcio Baptista.
No dia 5 de Julho, entre as 09h30 e as 12h30, devido à realização da última largada e espera de toiros, apenas será possível atravessar a cidade no sentido sul, em direcção a Lisboa, através do desvio para a Rua Jacinto Nunes e acesso à variante do Bairro da Mata, pela Estrada Marciano Mendonça.
A PSP aconselha ainda os visitantes a evitarem as zonas sujeitas a cortes de trânsito, a retirarem as viaturas dos locais afectados pelos condicionamentos e a utilizarem os parques de estacionamento situados fora da cidade. Durante as esperas de toiros, as autoridades apelam para que não seja ocupada nem obstruída a linha férrea.
As forças policiais recomendam igualmente que quem consumir bebidas alcoólicas não conduza, que sejam respeitadas as indicações dos agentes no terreno e que os visitantes protejam os seus bens pessoais.

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