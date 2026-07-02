Detido em Santarém por suspeita de abuso sexual agravado de jovem de 17 anos

Um homem de 59 anos foi detido em Santarém pela Polícia Judiciária por suspeita da prática de um crime agravado contra uma jovem de 17 anos, considerada menor e incapaz, anunciou a PJ esta quinta-feira, 2 de Julho. Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a detenção foi realizada pela Directoria de Lisboa e Vale do Tejo, na terça-feira, 30 de Junho, no âmbito de uma investigação relacionada com factos ocorridos dois dias antes, a 28 de Junho. Segundo a PJ, a vítima encontrava-se judicialmente confiada à guarda da avó, companheira do suspeito, com quem coabitava. O homem terá aproveitado a ausência da representante legal da jovem para cometer os factos na residência da família.

A situação terá sido descoberta através da instalação de um sistema de videovigilância doméstico. Após o alerta, uma equipa multidisciplinar da Polícia Judiciária deslocou-se ao local para realizar diligências investigatórias consideradas urgentes. A PJ adianta que foram recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática de crime contra menor dependente ou pessoa em situação particularmente vulnerável. O detido será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, para aplicação das medidas de coacção.