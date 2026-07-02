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Sociedade | 02-07-2026 11:23

Detido por violência doméstica em Rio Maior

Detido por violência doméstica em Rio Maior
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Durante uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR efetuaram diligências que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a sua companheira, de 34 anos.

A GNR deteve um homem de 32 anos, por violência doméstica, no concelho de Rio Maior. Durante uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especiais, realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a sua companheira, de 34 anos.
No dia 29 de Junho, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, no concelho de Rio Maior. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coação: obrigação do arguido se sujeitar a tratamento médico na vertente de combate à ingestão excessiva de bebidas alcoólicas; proibição do arguido permanecer ou aproximar-se da residência da ofendida, local de trabalho ou locais habitualmente frequentados pela mesma, a distância não inferior a 500 metros; proibição do arguido contactar com a vítima por qualquer meio. A GNR sublinha que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva.

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