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Sociedade | 02-07-2026 12:36

Escola Secundária do Cartaxo estreia-se na Greenpower F24 e termina competição em quarto lugar

Escola Secundária do Cartaxo estreia-se na Greenpower F24 e termina competição em quarto lugar
FOTO CM do Cartaxo
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Aposta do Município na promoção das áreas CTEM e da mobilidade sustentável permitiu a alunos construir um veículo eléctrico de competição e participar na primeira edição nacional da Greenpower F24 Race Portugal.

A Escola Secundária do Cartaxo participou na primeira edição da Greenpower F24 Race Portugal, um projecto desenvolvido ao longo do ano lectivo em parceria com a InovLabs e com a colaboração da Unidade Funcional de Educação do Município do Cartaxo. A presença da equipa Cartaxo E-Motion na prova realizada no Jamor, onde alcançou o quarto lugar, resulta da recente aposta do município na promoção das áreas CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e da mobilidade sustentável.
O programa arrancou no dia 27 de Junho com a recepção das equipas, as verificações técnicas obrigatórias aos veículos, sessões de testes em pista e qualificações que definiram a grelha de partida. No dia seguinte realizou-se a corrida, colocando à prova o trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo de todo o ano lectivo, tendo a equipa da Escola Secundária do Cartaxo estado durante grande parte da competição na luta pelos primeiros lugares e até mesmo liderado a corrida durante vários momentos. No entanto, uma avaria mecânica, ocorrida já perto do final da prova, obrigou o veículo a parar, afastando a possibilidade de subir ao pódio. Apesar do contratempo, a equipa concluiu a competição no quarto lugar. Orientada pelos professores Cláudio Sousa e Isabel Bastos, a equipa foi constituída pelos alunos Martim Bento, Afonso Colaço e Pedro Henrique, que, ao longo do ano lectivo, construíram um veículo eléctrico de competição a partir de um kit técnico composto por chassis, motor, baterias e restantes componentes eléctricos.
Além da montagem do automóvel, os estudantes desenvolveram soluções nas áreas da eficiência energética, aerodinâmica, redução de peso, gestão de energia, telemetria e optimização do desempenho, adquirindo também competências em gestão de projectos, comunicação e trabalho colaborativo. Depois desta estreia, a equipa pretende continuar a desenvolver o veículo eléctrico construído, introduzindo melhorias que permitam participar em futuras edições da Greenpower F24 e alcançar resultados ainda mais expressivos.

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