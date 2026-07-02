Festa da Amizade leva três dias de música e tradição à Várzea Fresca

A Várzea Fresca recebe, nos dias 3, 4 e 5 de Julho, a 31.ª edição da Festa da Amizade, numa organização da AFA - Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca.

O programa arranca na sexta-feira, 3 de Julho, às 19h00, com a abertura oficial e o hastear da bandeira. Seguem-se a abertura da tasquinha e da quermesse, às 19h30, e o baile com Gina Reis, acordeonista, às 20h00.

A noite inclui ainda a missa na Igreja da Várzea Fresca, às 21h00, e a procissão de velas em honra do Imaculado Coração de Maria e de São José Operário, às 22h00. A animação musical fica a cargo de Marcus, que actua às 23h00, antes da vacada, à meia-noite, e da actuação do DJ Fábio Matos, às 00h30.

No sábado, 4 de Julho, o dia começa às 08h00 com a alvorada. A vacada está marcada para as 17h00 e a abertura da tasquinha e da quermesse para as 18h00. Às 19h30 actua o grupo de dança “O Batuque”.

A noite prossegue com baile pelo Duo Jorge Paulo e Susana, às 20h30, e com a actuação da artista Tanya, às 22h30. A sardinha assada está marcada para as 23h30, seguindo-se nova vacada, à meia-noite, e animação com o DJ Nana, à 01h00.

O último dia da festa, domingo, 5 de Julho, começa às 07h00 com alvorada e, às 07h15, com um convívio piscatório na Barragem de Magos, com concentração no recinto das festas.

Durante a tarde, realizam-se jogos tradicionais, às 16h00, seguindo-se a abertura da tasquinha e da quermesse, às 16h30, e a vacada, às 17h00.

A programação de domingo inclui ainda a actuação do grupo de dança “AJ Dance Crew”, às 19h30, da Escolinha de Folclore da Arepa, do Porto Alto, às 21h00, e do grupo “Queres é Pimba”, às 22h00. A festa encerra com o DJ Cmike, à meia-noite.

