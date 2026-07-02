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Sociedade | 02-07-2026 12:35

Golegã trava obras no velho pavilhão e aposta em novo multiusos

futsal pavilhao bola ilustrativ
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Autarquia considera que o actual pavilhão municipal já não responde às exigências do concelho e defende que os investimentos de fundo devem ser canalizados para a construção de um novo equipamento desportivo.

A Câmara Municipal da Golegã mantém como prioridade a construção de um novo pavilhão multiusos, assumindo que o actual Pavilhão Municipal está tecnicamente ultrapassado e deve continuar a funcionar sobretudo como espaço de apoio ao treino e à actividade regular das associações locais. Em resposta às questões colocadas por O MIRANTE, a autarquia afirma que acompanha de perto a realidade dos clubes e colectividades do concelho, mantendo diálogo com os seus dirigentes e conhecendo as preocupações existentes quanto às condições do actual pavilhão.
Apesar das obras de manutenção realizadas ao longo dos anos, o município entende que não se justifica avançar com investimentos estruturais de grande dimensão num equipamento que, pela sua antiguidade e limitações, já não tem capacidade para responder às necessidades futuras da Golegã. Ainda assim, a câmara garante que continuará a assegurar as intervenções de conservação indispensáveis e outras melhorias pontuais que permitam manter o espaço em funcionamento. O executivo municipal aprovou recentemente um protocolo de cedência do pavilhão à Casa do Benfica da Golegã, permitindo à associação candidatar-se a programas de financiamento e fundos comunitários para realizar intervenções específicas no equipamento. Segundo a autarquia, esta solução poderá permitir melhorias no espaço sem impacto directo nas contas do município. Paralelamente, os serviços municipais estão a estudar a construção de um novo pavilhão multiusos. Em análise estão a definição técnica do projecto e as possíveis fontes de financiamento, nomeadamente através de fundos comunitários.

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