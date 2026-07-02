Nova escola secundária de Samora Correia com projecto de construção de 18 milhões de euros

A Câmara Municipal de Benavente submeteu o projecto de construção da nova Escola Secundária de Samora Correia e do respectivo pavilhão gimnodesportivo ao Programa Escolas, plano nacional de reabilitação e modernização de infra-estruturas de ensino.

O projecto, aprovado por unanimidade em reunião do município, prevê a criação de um estabelecimento de ensino moderno e multifuncional, destinado a responder ao crescimento da população escolar e à necessidade de reforçar a oferta pública de ensino secundário em Samora Correia.

A autarquia justifica a intervenção com a sobrelotação do actual estabelecimento de ensino.

O investimento previsto ascende a 18 milhões de euros e inclui um pavilhão gimnodesportivo com potencial de utilização pela comunidade, espaços de convívio, áreas exteriores qualificadas, campo de jogos exterior, 200 lugares de estacionamento e infra-estruturas adaptadas ao desenvolvimento do ensino científico, tecnológico e profissional, incluindo espaços laboratoriais.