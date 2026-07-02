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Sociedade | 02-07-2026 15:00

Nova escola secundária de Samora Correia com projecto de construção de 18 milhões de euros

Nova escola secundária de Samora Correia com projecto de construção de 18 milhões de euros
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Investimento previsto inclui pavilhão gimnodesportivo, laboratórios, zonas exteriores qualificadas e 200 lugares de estacionamento.

A Câmara Municipal de Benavente submeteu o projecto de construção da nova Escola Secundária de Samora Correia e do respectivo pavilhão gimnodesportivo ao Programa Escolas, plano nacional de reabilitação e modernização de infra-estruturas de ensino.
O projecto, aprovado por unanimidade em reunião do município, prevê a criação de um estabelecimento de ensino moderno e multifuncional, destinado a responder ao crescimento da população escolar e à necessidade de reforçar a oferta pública de ensino secundário em Samora Correia.
A autarquia justifica a intervenção com a sobrelotação do actual estabelecimento de ensino.
O investimento previsto ascende a 18 milhões de euros e inclui um pavilhão gimnodesportivo com potencial de utilização pela comunidade, espaços de convívio, áreas exteriores qualificadas, campo de jogos exterior, 200 lugares de estacionamento e infra-estruturas adaptadas ao desenvolvimento do ensino científico, tecnológico e profissional, incluindo espaços laboratoriais.

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