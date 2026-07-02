Ourém reconhece jovens talentos que levam o concelho mais longe

A Assembleia Municipal de Ourém reconheceu, na última sessão, dois exemplos de mérito que projectam o concelho pela força do talento, do trabalho e da dedicação. O aluno Pedro Aquino, da Escola Secundária de Ourém, foi distinguido pela conquista da medalha de ouro nas fases regional e nacional das Olimpíadas da Física, enquanto a Arabesque - Academia de Dança de Ourém recebeu um voto de reconhecimento pela participação e pelas distinções alcançadas na final de ballet da Championship da América, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

No caso de Pedro Aquino, a assembleia municipal sublinhou que a distinção representa o reconhecimento do mérito, da dedicação e do talento do jovem estudante, constituindo motivo de orgulho para toda a comunidade ouriense. A conquista do aluno da Escola Secundária de Ourém foi valorizada como exemplo da importância do conhecimento, do esforço e da capacidade dos jovens do concelho em se afirmarem em provas de exigência nacional. A Assembleia Municipal fez também questão de reconhecer o papel da Escola Secundária de Ourém e dos professores que acompanharam o percurso do aluno, considerando que este resultado traduz igualmente o trabalho desenvolvido pela comunidade educativa.

Também a Arabesque - Academia de Dança de Ourém foi alvo de reconhecimento público pelo percurso alcançado além-fronteiras. As alunas Juliana Henriques, Mariana Peixoto e Sara Ribeiro destacaram-se numa competição internacional de referência, conquistando várias distinções e levando o nome de Ourém aos palcos de Las Vegas. Fundada em 2010 por Yolexis Vila, a Arabesque é uma instituição certificada pelo Ministério da Educação para o Ensino Artístico Especializado em Dança. A academia, cujo nome remete para um passo técnico do ballet, lecciona dança clássica, dança contemporânea, hip-hop, Stretch & Flow, Urban & Flow, preparação física e técnica progressiva de ballet e contemporâneo. A assembleia destacou o talento, a dedicação e o trabalho desenvolvido pela academia, pelas alunas, professores e por toda a comunidade que tem contribuído para um percurso de excelência. A participação numa competição internacional foi considerada motivo de orgulho para o concelho e uma demonstração da qualidade artística e formativa existente em Ourém.