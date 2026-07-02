Projecto de acessibilidade vence 1º Concurso de Ideias de Negócios Inovadoras do Cartaxo

O projecto "Soft Grounds – O Chão Não Deve ser Obstáculo", desenvolvido pelos alunos Guilherme Fernandes, Inês Aguiar e João Ganão, venceu o 1º Concurso de Ideias de Negócios Inovadoras, promovido pela Câmara Municipal do Cartaxo, pelo Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita e pela AMECC – Movimento dos Empresários do Cartaxo. A iniciativa decorreu no dia 1 de Julho, no auditório da Escola Secundária do Cartaxo, contando com o patrocínio da Caixa de Crédito Agrícola.

O projecto vencedor pretende criar uma plataforma com informação real e actualizada sobre a acessibilidade de espaços públicos e privados em Portugal, destinada a pessoas com deficiência motora, visual e auditiva, bem como a pessoas com autismo, idosos e famílias com carrinhos de bebé. A proposta foi distinguida com um prémio de 750 euros, atribuído pela Caixa de Crédito Agrícola, patrocinadora oficial do concurso. Foram apresentados quatro projectos no concurso, desenvolvidos por alunos dos 11º e 12º anos de escolaridade, todos com preocupações ligadas à sustentabilidade, inovação tecnológica e resposta a necessidades da comunidade. O júri, constituído por representantes da autarquia, da Escola Secundária, da AMECC e do sector empresarial, atribuiu ainda uma Menção Honrosa ao projecto RASP, apresentado pelos alunos Leonardo Carvalho e Miguel Marcelino. A proposta consiste numa solução de realidade aumentada que permitiria a qualquer cidadão, através da câmara do telemóvel, obter informações sobre horários de funcionamento e serviços disponíveis em edifícios públicos, apresentando potencial de aplicação também na área do turismo.

Os restantes dois projectos foram igualmente distinguidos com certificados de participação pelo seu potencial de desenvolvimento. Um deles propõe uma plataforma para facilitar a comunicação de animais de estimação perdidos ou abandonados e de animais selvagens protegidos em perigo às entidades competentes. O outro projecto, denominado ECOFLOW, aposta na gamificação para incentivar hábitos de higiene, o consumo responsável de água e uma maior aproximação entre os consumidores e as entidades responsáveis pelo abastecimento de água e saneamento.