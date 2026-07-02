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Sociedade | 02-07-2026 11:27

PSP detém jovem de 17 anos por ameaças em Vila Franca de Xira

PSP policia seguranca foto ilustrativa
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O menor terá invadido uma habitação e ameaçado matar a vítima e incendiar bens. Já tinha antecedentes criminais.

Um jovem de 17 anos foi detido pela PSP na freguesia de Vila Franca de Xira, por ser suspeito da prática do crime de ameaças.
Os polícias, ao terem conhecimento de uma ocorrência de danos numa residência, deslocaram-se ao local e, à chegada, a vítima relatou que o suspeito tinha invadido a habitação de forma violenta, desferido murros na porta de entrada e proferido ameaças de morte contra a vítima e de incêndio contra a casa e uma viatura. Na presença dos polícias, o jovem reiterou as ameaças em voz alta. Testemunhos recolhidos no local confirmaram o historial de desavenças e violência, alertando ainda para agressões físicas recorrentes do suspeito contra um cão.
O detido possui antecedentes criminais e esteve envolvido, nos últimos três meses, em múltiplos ilícitos, incluindo roubo, crimes contra a propriedade e resistência e coacção sobre funcionário.
O indivíduo foi detido na sequência da apresentação de queixa e da manifestação de vontade de procedimento criminal por parte da vítima. O suspeito recolheu às celas de detenção e será presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coacção.

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