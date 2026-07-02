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Sociedade | 02-07-2026 13:26

Salão Nobre da Junta de Samora Correia disponível como refúgio contra o calor

Salão Nobre da Junta de Samora Correia disponível como refúgio contra o calor
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A medida pretende dar resposta às temperaturas elevadas previstas para os próximos dias, com especial atenção às pessoas mais vulneráveis.

A Junta de Freguesia de Samora Correia disponibiliza o Salão Nobre, equipado com ar condicionado, como abrigo climatizado para a população durante a onda de calor que afecta o território.
O espaço pode ser utilizado de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 18h00, procurando garantir maior conforto e protecção, sobretudo a crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas e outros grupos mais vulneráveis.
A junta de freguesia e as autoridades de saúde recomendam a adopção de medidas de autoprotecção, como evitar a exposição solar nas horas de maior calor, reforçar a ingestão de água, permanecer em locais frescos e ventilados e prestar particular atenção às pessoas em situação de maior fragilidade.
A Junta de Freguesia de Samora Correia adianta que continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e a adoptar as medidas consideradas necessárias para salvaguardar o bem-estar e a segurança da população.

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