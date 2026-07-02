Salão Nobre da Junta de Samora Correia disponível como refúgio contra o calor

A Junta de Freguesia de Samora Correia disponibiliza o Salão Nobre, equipado com ar condicionado, como abrigo climatizado para a população durante a onda de calor que afecta o território.

O espaço pode ser utilizado de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 18h00, procurando garantir maior conforto e protecção, sobretudo a crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas e outros grupos mais vulneráveis.

A junta de freguesia e as autoridades de saúde recomendam a adopção de medidas de autoprotecção, como evitar a exposição solar nas horas de maior calor, reforçar a ingestão de água, permanecer em locais frescos e ventilados e prestar particular atenção às pessoas em situação de maior fragilidade.

A Junta de Freguesia de Samora Correia adianta que continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e a adoptar as medidas consideradas necessárias para salvaguardar o bem-estar e a segurança da população.