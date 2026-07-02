Sardoal abre concurso para atribuir habitação municipal na Tapada da Torre
Casa será entregue em regime de arrendamento apoiado. Concurso vai também criar uma lista de candidatos para futuras atribuições de habitações municipais que fiquem disponíveis.
A Câmara Municipal de Sardoal aprovou a abertura de concurso para a atribuição de uma habitação municipal em regime de arrendamento apoiado, situada no bloco habitacional da Tapada da Torre. A decisão surge após a desocupação de uma das casas do parque habitacional municipal e enquadra-se nas novas regras de gestão aplicadas no âmbito do programa 1.º Direito. Apesar de estar em causa apenas uma habitação, o procedimento permitirá constituir uma lista ordenada de candidatos, de acordo com os critérios definidos pela Segurança Social e pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Essa lista ficará válida durante um determinado período e poderá ser utilizada em futuras atribuições, caso outras casas municipais venham a ficar disponíveis.
O município sublinha que, com as novas regras, está obrigado a disponibilizar rapidamente as habitações que fiquem vagas, evitando que permaneçam devolutas por longos períodos. A autarquia entende que a existência de uma bolsa actualizada de candidatos permitirá responder com maior rapidez a situações de carência habitacional no concelho. Durante a reunião do executivo, o presidente da câmara, Pedro Rosa, apelou às pessoas em situação de dificuldade habitacional para que apresentem candidatura, mesmo sabendo que nesta fase só será atribuída uma casa. O parque habitacional municipal da Tapada da Torre integra a estratégia local de habitação do município de Sardoal, destinada a apoiar agregados familiares em situação de maior vulnerabilidade económica ou social. As rendas são calculadas em função dos rendimentos dos candidatos seleccionados, no quadro do regime de arrendamento apoiado.