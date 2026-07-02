Sardoal abre concurso para atribuir habitação municipal na Tapada da Torre

A Câmara Municipal de Sardoal aprovou a abertura de concurso para a atribuição de uma habitação municipal em regime de arrendamento apoiado, situada no bloco habitacional da Tapada da Torre. A decisão surge após a desocupação de uma das casas do parque habitacional municipal e enquadra-se nas novas regras de gestão aplicadas no âmbito do programa 1.º Direito. Apesar de estar em causa apenas uma habitação, o procedimento permitirá constituir uma lista ordenada de candidatos, de acordo com os critérios definidos pela Segurança Social e pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Essa lista ficará válida durante um determinado período e poderá ser utilizada em futuras atribuições, caso outras casas municipais venham a ficar disponíveis.

O município sublinha que, com as novas regras, está obrigado a disponibilizar rapidamente as habitações que fiquem vagas, evitando que permaneçam devolutas por longos períodos. A autarquia entende que a existência de uma bolsa actualizada de candidatos permitirá responder com maior rapidez a situações de carência habitacional no concelho. Durante a reunião do executivo, o presidente da câmara, Pedro Rosa, apelou às pessoas em situação de dificuldade habitacional para que apresentem candidatura, mesmo sabendo que nesta fase só será atribuída uma casa. O parque habitacional municipal da Tapada da Torre integra a estratégia local de habitação do município de Sardoal, destinada a apoiar agregados familiares em situação de maior vulnerabilidade económica ou social. As rendas são calculadas em função dos rendimentos dos candidatos seleccionados, no quadro do regime de arrendamento apoiado.

