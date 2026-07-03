Antigo chefe da PSP volta a alertar autarcas do Entroncamento para falta de estacionamento

Fernando Rodrigues, morador no Entroncamento e antigo chefe da PSP, voltou a manifestar preocupação com as condições de estacionamento na nova esquadra da PSP durante a reunião de câmara de 16 de Junho. O munícipe defendeu que a abertura de um novo troço rodoviário junto à lateral norte da esquadra poderá agravar os problemas de trânsito na zona.

O polícia reformado criticou a abertura da via com cerca de 50 metros, considerando que a mesma não traz benefícios à circulação e prejudica a própria esquadra. Segundo afirmou, o espaço em causa poderia ser utilizado para estacionamento de viaturas policiais e de carros apreendidos, lembrando que a PSP dispõe de mais de uma dezena de viaturas, mas apenas de sete lugares de estacionamento autorizados.

O munícipe alertou ainda para os constrangimentos já existentes na Rua Miguel Bombarda, onde se localizam a esquadra, o Centro de Saúde, clínicas e vários edifícios habitacionais. “O trânsito na Rua Miguel Bombarda é caótico”, afirmou, defendendo que a nova ligação apenas aumentará a pressão naquela zona. Fernando Rodrigues apelou ao executivo para que reconsidere o projecto e mantenha aquele espaço afecto à PSP, argumentando que tal permitiria melhorar as condições de trabalho dos agentes e reforçar a segurança da cidade.

O presidente da câmara, Nelson Cunha (Chega), garantiu que a situação será analisada e que o executivo irá “ver as possibilidades de melhoria ou de enquadramento” no espaço em questão. O vereador Rui Madeira (PSD) considerou pertinente a preocupação levantada, admitindo que o estacionamento naquela zona poderá revelar-se insuficiente. O autarca alertou que o Centro de Saúde movimenta, em média, cerca de mil pessoas por dia e que os lugares de estacionamento previstos para a zona provavelmente não serão suficientes. “Provavelmente será necessária uma solução mais robusta e mais consistente e duradoura neste local”, defendeu.

Recorde-se que, tal como O MIRANTE noticiou, Fernando Rodrigues já tinha alertado, em Novembro de 2025, para a insuficiência de lugares de estacionamento previstos na nova esquadra, nomeadamente para viaturas policiais e veículos apreendidos. Nelson Cunha garantiu na altura que essas preocupações já estavam em análise e que o executivo tinha reuniões agendadas com o comandante da PSP, sublinhando que iria avaliar a falta de espaço para estacionamento na zona envolvente da esquadra.