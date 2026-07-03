Câmara de Santarém está a recrutar pessoal para diversos sectores

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a abertura de concurso para contratação de profissionais para diversas áreas de actividade. O Departamento de Obras Públicas e Ambiente pretende contratar 6 assistentes operacionais para os espaços verdes, 4 assistentes operacionais para serviços gerais, um assistente técnico de ambiente, 2 canalizadores e um pedreiro.

O Departamento de Urbanismo e Planeamento Estratégico tem uma vaga aberta para medidor orçamentista, enquanto o Departamento de Gestão Organizacional procura um especialista em informática. Por sua vez, o Departamento de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social quer recrutar um técnico superior de Nutrição e a Divisão de Cultura e Eventos tem uma vaga aberta para técnico superior na área da programação.

“A capacidade de resposta dos serviços municipais é hoje um factor crítico para a afirmação do município enquanto entidade próxima, eficaz e orientada para os cidadãos. Num contexto marcado por exigências crescentes ao nível da qualidade do serviço público, da transparência na actuação administrativa e da capacidade de concretização das políticas públicas locais, torna‑se necessário assegurar que a organização dispõe dos meios humanos adequados ao cumprimento da sua missão”, sustenta a proposta assinada pelo vereador Pedro Gouveia.

Recentemente, a Câmara de Santarém tinha já aberto dois procedimentos concursais por tempo indeterminado para recrutamento de dois técnicos superiores de Arquitectura e Engenharia Civil. Os anúncios foram publicados no dia 25 de Junho, em Diário da República, e as candidaturas decorrem até dia 9 de Julho.

