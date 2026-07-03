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Sociedade | 03-07-2026 08:58

Câmara de Vila Franca de Xira adapta Festa do Colete Encarnado devido ao alerta de calor

Câmara de Vila Franca de Xira adapta Festa do Colete Encarnado devido ao alerta de calor
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Desfile de sábado pelas ruas da cidade vai ser encurtado e não haverá foguetes nem fogo de artifício.

Arranca hoje a tradicional festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira que este ano vai sofrer ligeiras alterações devido à onda de calor que se vai prolongar até à próxima semana.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira anunciou um conjunto de medidas preventivas e alterações no programa da 94.ª Festa do Colete Encarnado, que decorre entre hoje, dia 3, e domingo, dia 5 de Julho. A decisão surge em resposta às previsões de temperaturas extraordinariamente elevadas para os próximos dias e visa garantir a segurança e o bem-estar de toda a população e visitantes.

Para fazer face ao calor extremo, o município vai reforçar o dispositivo médico que opera junto ao Posto de Comando avançado da Protecção Civil, instalado nas imediações do tribunal, alargando tanto o horário de funcionamento como o número de equipas no terreno. Paralelamente, serão instalados vários pontos de água por toda a cidade para facilitar a hidratação e o refrescamento do público, e circularão viaturas com jactos de água especificamente destinadas a molhar e arrefecer as principais artérias urbanas.

O programa do evento sofreu também modificações. No sábado, dia 4 de Julho, o tradicional Desfile de Campinos, Cavaleiros, Amazonas e Tertúlias terá o seu percurso reduzido, iniciando-se na Praça Afonso de Albuquerque, seguindo até à estação de comboios e regressando, de imediato, ao largo da câmara. Além disso, devido à situação de alerta decretada pelo Governo - que vigora entre a meia-noite de quinta-feira, dia 2, e as 23h59 de segunda-feira, dia 6 de julho - está proibido o lançamento de foguetes e fogo de artifício. Consequentemente, não se realizarão as habituais alvoradas nos três dias do certame, e o emblemático espectáculo pirotécnico de encerramento, agendado para a noite de domingo, foi cancelado.

A espera de toiros de domingo foi antecipada uma hora para fugir ao calor e há também outros ajustes feitos na programação que devem ser consultados no site do município.

Em virtude do luto nacional decretado para o próximo domingo, dia 5 de Julho, em memória das vítimas dos sismos que assolaram a Venezuela - afectando particularmente cidadãos portugueses e lusodescendentes, a autarquia determinou que o início de todos os espectáculos musicais e de tauromaquia será precedido por um minuto de silêncio, em homenagem a todos os que perderam a vida naquela catástrofe natural.

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