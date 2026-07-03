Câmara de Vila Franca de Xira adapta Festa do Colete Encarnado devido ao alerta de calor

Arranca hoje a tradicional festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira que este ano vai sofrer ligeiras alterações devido à onda de calor que se vai prolongar até à próxima semana.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira anunciou um conjunto de medidas preventivas e alterações no programa da 94.ª Festa do Colete Encarnado, que decorre entre hoje, dia 3, e domingo, dia 5 de Julho. A decisão surge em resposta às previsões de temperaturas extraordinariamente elevadas para os próximos dias e visa garantir a segurança e o bem-estar de toda a população e visitantes.

Para fazer face ao calor extremo, o município vai reforçar o dispositivo médico que opera junto ao Posto de Comando avançado da Protecção Civil, instalado nas imediações do tribunal, alargando tanto o horário de funcionamento como o número de equipas no terreno. Paralelamente, serão instalados vários pontos de água por toda a cidade para facilitar a hidratação e o refrescamento do público, e circularão viaturas com jactos de água especificamente destinadas a molhar e arrefecer as principais artérias urbanas.

O programa do evento sofreu também modificações. No sábado, dia 4 de Julho, o tradicional Desfile de Campinos, Cavaleiros, Amazonas e Tertúlias terá o seu percurso reduzido, iniciando-se na Praça Afonso de Albuquerque, seguindo até à estação de comboios e regressando, de imediato, ao largo da câmara. Além disso, devido à situação de alerta decretada pelo Governo - que vigora entre a meia-noite de quinta-feira, dia 2, e as 23h59 de segunda-feira, dia 6 de julho - está proibido o lançamento de foguetes e fogo de artifício. Consequentemente, não se realizarão as habituais alvoradas nos três dias do certame, e o emblemático espectáculo pirotécnico de encerramento, agendado para a noite de domingo, foi cancelado.

A espera de toiros de domingo foi antecipada uma hora para fugir ao calor e há também outros ajustes feitos na programação que devem ser consultados no site do município.

Em virtude do luto nacional decretado para o próximo domingo, dia 5 de Julho, em memória das vítimas dos sismos que assolaram a Venezuela - afectando particularmente cidadãos portugueses e lusodescendentes, a autarquia determinou que o início de todos os espectáculos musicais e de tauromaquia será precedido por um minuto de silêncio, em homenagem a todos os que perderam a vida naquela catástrofe natural.