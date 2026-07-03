Canil municipal da Golegã pode ser ampliado com financiamento a 100%

A Câmara Municipal da Golegã aprovou a apresentação de uma candidatura para a ampliação e requalificação do Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA), num investimento que poderá vir a ser financiado a 100%. A intervenção prevê a construção de novas boxes para acolhimento de cães, áreas de recreio e socialização, salas de tratamento e esterilização, bem como um consultório veterinário, permitindo aumentar a capacidade do equipamento e melhorar as condições de bem-estar dos animais recolhidos. O projecto será executado num terreno já adquirido pelo município para esse fim, o que permitirá também reorganizar os acessos ao CROA, nomeadamente a zona de entrada.

Segundo o vice-presidente da Câmara da Golegã, Diogo Rosa, o investimento global ronda os 115 mil euros. Desse valor, cerca de 60 mil euros destinam-se à obra, prevendo o município aplicar os restantes 55 mil euros na aquisição de equipamentos, procurando assim aproveitar a totalidade da verba disponível.