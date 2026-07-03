CP suprime comboios devido a temperaturas extremas

A CP suprimiu esta sexta-feira, 3 de Julho, seis circulações Intercidades, numa decisão preventiva tomada face ao agravamento das condições meteorológicas, associadas ao alerta vermelho e às temperaturas excepcionalmente elevadas registadas em várias regiões do país.

Em comunicado, a CP - Comboios de Portugal refere que a medida incide sobre “um número limitado” de serviços identificados como mais vulneráveis às actuais condições meteorológicas, tendo como objectivo reduzir o risco de degradação das condições de refrigeração durante a viagem.

As circulações que não se realizam hoje, 3 de Julho, são os Intercidades 517, entre Lisboa-Santa Apolónia e Guarda, com partida às 12h30; 512, entre Guarda e Lisboa-Santa Apolónia, às 12h48; 523, entre Lisboa-Santa Apolónia e Porto-Campanhã, às 15h30; 524, entre Porto-Campanhã e Lisboa-Santa Apolónia, às 12h45; 572, entre Lisboa-Oriente e Faro, às 14h02; e 672, entre Faro e Lisboa-Oriente, às 14h15.

Segundo a empresa, os clientes afectados e devidamente identificados estão a ser contactados através dos canais habituais, podendo efectuar, sem custos adicionais, o pedido de troca ou de reembolso do respectivo bilhete.

A CP adianta que tem vindo a acompanhar “de forma permanente” a evolução da situação e que se mantém articulada com as entidades do sector ferroviário e com a Protecção Civil, para responder a eventuais constrangimentos na circulação ferroviária provocados pelas temperaturas extremas.

Entre as medidas extraordinárias já implementadas estão a gestão da ocupação de alguns comboios de Longo Curso, com o bloqueio da venda de lugares em circulações e horários considerados mais críticos, o reforço da informação aos passageiros e a disponibilização de água em várias estações e pontos estratégicos da rede.

A transportadora está também a sensibilizar os clientes para a adopção de comportamentos preventivos durante as viagens e para evitarem, sempre que possível, deslocações nos períodos de maior calor.

A CP sublinha que as temperaturas excepcionalmente elevadas colocam desafios acrescidos ao sistema ferroviário e que, para assegurar melhores condições térmicas a bordo, os comboios parqueados estão a ser mantidos com cortinas e portas fechadas. Sempre que seja operacionalmente viável, permanecerão ligados durante o período de parqueamento.

A empresa garante ainda o reforço do acompanhamento técnico das circulações consideradas mais críticas e da monitorização dos equipamentos de climatização, admitindo reavaliar a manutenção destas medidas em função da evolução das condições meteorológicas.