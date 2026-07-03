Jovem de 18 anos detido por agressão com arma branca em Samora Correia

Um homem de 18 anos foi detido pela GNR, no dia 1 de Julho, em Samora Correia, concelho de Benavente, por ofensas à integridade física grave, na sequência de um confronto físico entre dois indivíduos.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, a detenção foi efectuada por militares do Posto Territorial de Samora Correia e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Coruche, após uma denúncia relativa a uma agressão da qual resultaram ferimentos provocados por uma arma branca num dos intervenientes.

Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local e, perante os indícios recolhidos, detiveram o alegado agressor em flagrante delito, tendo também apreendido a arma branca utilizada na agressão.

A vítima foi encaminhada para o hospital, onde recebeu tratamento médico.

O detido foi presente, no dia 2 de Julho, ao Tribunal Judicial de Benavente, tendo sido restituído à liberdade, sujeito a termo de identidade e residência.