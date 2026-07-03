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Sociedade | 03-07-2026 13:01

Projecto turístico de luxo na Albufeira de Castelo de Bode levanta preocupações

Projecto turístico de luxo na Albufeira de Castelo de Bode levanta preocupações
foto ilustrativa
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Empreendimento previsto para a zona da Serra de Tomar inclui hotéis, habitações, marina e serviços. Chega questiona impactos para a população e para o território, mas presidente da câmara garante que há estudos e que o projecto tem enquadramento legal.

A possibilidade de construção de um projecto turístico-habitacional de luxo na margem da Albufeira de Castelo de Bode, na freguesia da Serra de Tomar, está a gerar preocupação política e ambiental. O tema foi levantado na última Assembleia Municipal de Tomar pelo deputado Nuno Ribeiro, eleito pelo Chega, depois de uma reportagem da SIC ter revelado detalhes do empreendimento que está a ser promovido para aquela zona do concelho. Segundo os elementos divulgados, o projecto poderá nascer nas proximidades da aldeia de Vila Nova e prevê a construção de dois hotéis, mais de 80 habitações em banda, uma área de serviços, uma escola, uma marina com mais de 50 lugares e ainda uma estação de tratamento de águas residuais, que deverá ser construída pela Câmara Municipal de Tomar.
Nuno Ribeiro manifestou preocupação com os impactos que uma intervenção desta dimensão poderá ter para a população da freguesia da Serra e para o equilíbrio da zona envolvente à albufeira. O deputado do Chega questionou ainda a localização escolhida e o facto de, segundo afirmou, não ser conhecido um estudo aprofundado sobre a área onde o empreendimento poderá vir a ser desenvolvido. O autarca de Tomar, Tiago Carrão, respondeu que o projecto tem por base um plano de pormenor da área turística aprovado em 2011, sublinhando que qualquer intervenção naquele território terá de respeitar rigorosamente o que está previsto nesse instrumento de planeamento. O presidente da câmara acrescentou que foram realizadas avaliações de impacto ambiental e que a informação se encontra disponível no site do município.
Tiago Carrão reconheceu que o projecto tem potencial económico e pode representar uma oportunidade interessante para o concelho, desde que cumpra todas as exigências legais, ambientais e urbanísticas. O autarca vincou que a autarquia acompanhará o processo dentro das suas competências, garantindo o cumprimento das regras aplicáveis a uma zona sensível como a Albufeira de Castelo de Bode.

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