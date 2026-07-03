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Sociedade | 03-07-2026 07:00

Revisão do PDM de Sardoal pode entrar na fase decisiva

Revisão do PDM de Sardoal pode entrar na fase decisiva
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Município admite atraso no processo, mas acredita que a revisão do Plano Director Municipal poderá ficar concluída entre Setembro e Dezembro.

A revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Sardoal poderá finalmente entrar numa fase decisiva, depois de uma reunião entre a equipa técnica do município e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) ter permitido clarificar dúvidas técnicas que ainda condicionavam o avanço do processo. O presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Pedro Rosa, explicou que o encontro serviu para definir os próximos passos e esclarecer matérias essenciais para que a proposta possa evoluir. O autarca sublinhou, no entanto, que o avanço continua dependente do trabalho da equipa projectista responsável pela elaboração do plano e das respostas de entidades como a Reserva Ecológica Nacional (REN) e a Reserva Agrícola Nacional (RAN), cujas condicionantes têm impacto em várias áreas do território.
Durante a reunião do executivo, foi reconhecido que a revisão do PDM está atrasada face às expectativas iniciais, uma situação justificada pela complexidade do processo, que envolve múltiplos pareceres, enquadramentos legais e articulação com várias entidades externas. Está prevista uma nova reunião com a CCDR e outras entidades no início de Julho, com o objectivo de consolidar a proposta em curso e permitir que o processo avance para as fases seguintes.
A autarquia acredita que ainda será possível cumprir o prazo apontado pela CCDR para a conclusão da revisão, entre Setembro e Dezembro. Para o município, a aprovação do novo PDM é considerada fundamental para o futuro do concelho, por poder desbloquear oportunidades de crescimento económico, investimento e habitação em Sardoal.

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