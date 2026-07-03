Santarém abre igrejas e conventos para proteger população do calor extremo

O município de Santarém vai disponibilizar, durante o fim-de-semana, vários espaços frescos e abertos à população para reduzir a exposição ao calor extremo que está a afectar o país. A medida surge numa altura em que Portugal enfrenta uma nova vaga de calor, com temperaturas máximas que poderão atingir os 44 graus e mínimas que, em algumas zonas, podem não descer abaixo dos 25 a 28 graus, aumentando os riscos para a saúde, incêndios rurais e afogamentos. Em Santarém, a autarquia decidiu abrir espaços públicos e religiosos que oferecem melhores condições térmicas, permitindo que qualquer cidadão possa permanecer num local mais fresco durante as horas de maior calor. A medida estará em vigor no sábado e domingo, em vários pontos da cidade e de algumas freguesias do concelho.

Entre as 10h00 e as 19h00 estarão disponíveis o Convento de São Francisco, a Igreja de Santo Estêvão/Santíssimo Milagre, a Igreja de Santa Clara, a Igreja de Santa Maria de Marvila, a Igreja de São João de Alporão, a Igreja da Graça/Santo Agostinho, a Igreja Paroquial de São Nicolau, a Igreja da Misericórdia de Santarém, a Igreja de Santa Maria de Alcáçova e o Convento dos Capuchos. A Igreja do Seminário/Sé de Santarém estará aberta entre as 10h00 e as 18h00, enquanto a Igreja de Nossa Senhora da Piedade funcionará como espaço fresco entre as 9h00 e as 18h30. Fora da cidade, a sede da Cruz de Cristo, na Póvoa da Isenta, estará disponível entre as 11h00 e as 18h00. No mesmo horário, estarão também abertos o Centro Paroquial de São Vicente do Paúl e o Centro de Bem-Estar Social de Vale Figueira.