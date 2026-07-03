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Sociedade | 03-07-2026 16:55

Santarém recebe exposição de fotografia da Photographic Society of America

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O Centro Cultural Regional de Santarém inaugura a 4 de Julho, às 16h00, a Exposição Internacional de Fotografia dos associados espanhóis da Photographic Society of America, no Fórum Actor Mário Viegas.

O Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) inaugura este sábado, 4 de Julho, pelas 16h00, a Exposição Internacional de Fotografia dos Associados Espanhóis da Photographic Society of America (PSA), que ficará patente no Fórum Actor Mário Viegas até 25 de Julho. A mostra reúne trabalhos de fotógrafos espanhóis ligados a uma das mais antigas e prestigiadas organizações mundiais de fotografia, fundada em 1934 nos Estados Unidos.

A exposição pode ser visitada de segunda a sextafeira, das 14h30 às 18h30, e aos sábados, das 10h00 às 13h00. No dia 18 de Julho, às 16h00, está previsto um Encontro de Fotografia com alguns dos autores, que irão explicar os pormenores das obras e o processo de selecção.

A PSA, presente em mais de 80 países, funciona como uma rede global de fotógrafos e clubes afiliados, certificando concursos internacionais, atribuindo distinções reconhecidas mundialmente e promovendo exposições colectivas. Em Espanha, mantém uma forte ligação à Confederación Española de Fotografía, que acolhe regularmente iniciativas dedicadas aos membros espanhóis da PSA.

O CCRS, através de Vítor Lopes, convida o público a participar na inauguração e nas actividades associadas, reforçando o papel da fotografia como expressão artística e como ponte entre criadores de diferentes países.

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