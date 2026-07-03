Tribunal condena 10 arguidos por tráfico em caso com buscas em Santarém

O Tribunal de Leiria condenou uma dezena de arguidos pelo crime de tráfico de droga, cinco dos quais a penas de prisão efectiva, num processo que teve origem numa operação da Guarda Nacional Republicana que passou também pelo distrito de Santarém. A investigação levou a buscas e detenções em várias localidades dos distritos de Leiria e Santarém, incluindo Santarém, Alcanena, Minde e Vila Moreira. Em causa estava uma actividade de compra e venda de heroína, cocaína e haxixe, que, segundo o tribunal, era desenvolvida com o propósito de obter lucros monetários.

A pena mais pesada, de cinco anos e nove meses de prisão, foi aplicada a um homem de 49 anos, condenado pelos crimes de tráfico de estupefacientes e condução sem habilitação legal. Outros dois homens e duas mulheres foram condenados a penas de prisão efectiva que variam entre três anos e cinco meses e cinco anos e seis meses. Quatro homens e uma mulher foram condenados a penas de prisão suspensas na sua execução, com regime de prova. Dois arguidos foram absolvidos. Os dez condenados têm idades entre os 20 e os 59 anos e quatro mantêm-se em prisão preventiva. Segundo o acórdão, datado de quinta-feira, o colectivo de juízes deu como provado que os arguidos conheciam a natureza dos produtos estupefacientes que adquiriam, detinham, forneciam, cediam e vendiam a terceiros mediante pagamento. A maioria dos arguidos residia em Mira de Aire, concelho de Porto de Mós, havendo entre alguns relações familiares e antecedentes criminais. O tribunal sublinhou que os arguidos sabiam que o consumo daqueles produtos afecta gravemente a saúde das pessoas e que a sua venda e difusão lesavam a saúde pública, tendo em conta a quantidade de droga movimentada e o número de consumidores a quem os produtos eram vendidos ou cedidos.

No acórdão lê-se que os arguidos decidiram dedicar-se à compra e venda de droga para obter lucros, vendendo os produtos a preços superiores aos da aquisição. Esses rendimentos serviam, segundo o tribunal, para sustentar necessidades financeiras diárias, uma vez que os arguidos não exerciam actividade lícita remunerada ou tinham rendimentos reduzidos. A operação da GNR foi anunciada em Junho de 2025 pelo Comando Territorial de Leiria e incluiu o cumprimento de 11 mandados de detenção e 25 mandados de busca, 13 domiciliários e 12 não domiciliários, nomeadamente em viaturas. As diligências ocorreram em Mira de Aire e Porto de Mós, no distrito de Leiria, e em Alcanena, Minde, Santarém e Vila Moreira, no distrito de Santarém. Na altura, oito dos detidos ficaram em prisão preventiva.

