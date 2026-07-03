Tribunal suspende médica Emuna Mia e afasta indícios contra dois clínicos

O Tribunal Central de Instrução Criminal suspendeu de funções a médica de Benavente detida pela Polícia Judiciária, na quarta-feira, por suspeita de ter recebido verbas indevidas para viabilizar reformas por invalidez. A clínica saiu em liberdade, mas fica proibida de sair de Portugal e de contactar qualquer interveniente no processo.

Na mesma operação, designada Relax, foram ainda detidos dois médicos, Pedro Barreira e João Vasco Barreira, que foram libertados apenas sujeitos a termo de identidade e residência, depois de o tribunal ter considerado que não existem indícios de que tenham praticado qualquer crime. Em comunicado, os dois clínicos lamentaram que a sua imagem tenha sido associada a um alegado esquema fraudulento de grande escala, do qual garantem não fazer parte.

Uma quarta mulher detida, que não é profissional de saúde, ficou igualmente em liberdade, proibida de contactar intervenientes no processo e de frequentar a residência e o consultório da principal arguida. Segundo o tribunal, as duas mulheres estão fortemente indiciadas por crimes de falsificação ou contrafacção de documentos agravada, fraude à Segurança Social agravada e burla qualificada.

A investigação incide sobre factos praticados desde 2020 e relacionados com a atribuição indevida de prestações sociais relativas a pensões de invalidez e de doença profissional. Na sequência do caso, o Instituto de Segurança Social suspendeu, com efeitos a Julho, o pagamento de reformas por invalidez a 182 beneficiários considerados capazes por juntas médicas realizadas em Junho, estimando uma poupança global de cerca de 18,5 milhões de euros.