UNICRISANO leva instituições associadas ao Rock in Rio Lisboa e reforça mensagem de inclusão

A UNICRISANO – União dos Centros de Recuperação Infantil do Distrito de Santarém e Outros – levou várias instituições associadas ao Rock in Rio Lisboa 2026, numa acção realizada em parceria com a SIC Esperança. A iniciativa integra o projecto “Uma Causa que é de TODOS” e pretende garantir que pessoas com deficiência tenham acesso a momentos de lazer, convívio e participação social em igualdade de oportunidades.



Num contexto marcado por dificuldades financeiras e desafios crescentes para o terceiro sector, a UNICRISANO sublinha que continua empenhada em criar experiências que gerem felicidade e memórias duradouras. A organização destaca que o bem‑estar das pessoas deve estar no centro das decisões e que a inclusão também se faz através da alegria e da partilha.



A UNICRISANO agradece à SIC Esperança pela parceria que tornou possível a presença das instituições no festival, reforçando o compromisso conjunto com uma sociedade mais inclusiva, participativa e solidária. “Mais do que marcar presença num grande festival, queremos criar momentos que ficam para sempre na memória das pessoas”, afirma a organização.



Com esta acção, a UNICRISANO reafirma a sua missão de representar e apoiar as instituições que trabalham diariamente com pessoas com deficiência, promovendo iniciativas que valorizam a inclusão e dão visibilidade ao trabalho desenvolvido no distrito de Santarém.