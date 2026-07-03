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Sociedade | 03-07-2026 13:03

UNICRISANO leva instituições associadas ao Rock in Rio Lisboa e reforça mensagem de inclusão

UNICRISANO leva instituições associadas ao Rock in Rio Lisboa e reforça mensagem de inclusão
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A UNICRISANO proporcionou às suas instituições associadas um dia inesquecível no Rock in Rio Lisboa 2026, numa iniciativa que reforça a missão de promover inclusão, participação social e acesso a experiências que habitualmente ficam fora do alcance de muitas famílias.

A UNICRISANO – União dos Centros de Recuperação Infantil do Distrito de Santarém e Outros – levou várias instituições associadas ao Rock in Rio Lisboa 2026, numa acção realizada em parceria com a SIC Esperança. A iniciativa integra o projecto “Uma Causa que é de TODOS” e pretende garantir que pessoas com deficiência tenham acesso a momentos de lazer, convívio e participação social em igualdade de oportunidades.

Num contexto marcado por dificuldades financeiras e desafios crescentes para o terceiro sector, a UNICRISANO sublinha que continua empenhada em criar experiências que gerem felicidade e memórias duradouras. A organização destaca que o bem‑estar das pessoas deve estar no centro das decisões e que a inclusão também se faz através da alegria e da partilha.

A UNICRISANO agradece à SIC Esperança pela parceria que tornou possível a presença das instituições no festival, reforçando o compromisso conjunto com uma sociedade mais inclusiva, participativa e solidária. “Mais do que marcar presença num grande festival, queremos criar momentos que ficam para sempre na memória das pessoas”, afirma a organização.

Com esta acção, a UNICRISANO reafirma a sua missão de representar e apoiar as instituições que trabalham diariamente com pessoas com deficiência, promovendo iniciativas que valorizam a inclusão e dão visibilidade ao trabalho desenvolvido no distrito de Santarém.

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