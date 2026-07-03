Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça já funciona nas novas instalações

As novas instalações da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Alpiarça já se encontram em funcionamento desde dia 29 de Junho, estando a inauguração oficial marcada para dia 8 de Julho, pelas 12h00, com a presença prevista da ministra da Saúde, Ana Paula Martins. O equipamento está localizado na Rua José Rodrigues Domingos, n.º 3, junto à Zona da Feira, em Alpiarça.

Segundo informa a Câmara de Alpiarça, toda a catividade assistencial passou a ser assegurada no novo edifício. As instalações foram construídas de raiz e contam com quatro gabinetes médicos, quatro gabinetes de enfermagem, dois gabinetes polivalentes, um gabinete destinado à Técnica de Saúde Ambiental e duas salas de tratamento.

A unidade integra também sala de planeamento familiar, sala de isolamento e sala de preparação para o parto, com condições para acolher actividades de preparação para a parentalidade, movimento ou fisioterapia. O edifício inclui ainda uma zona administrativa com três postos de trabalho, área de back office e espaços de apoio aos profissionais.

Todas as valências previstas entram em funcionamento com a abertura da unidade, com excepção da área de Saúde Oral, cuja disponibilização será gradual. Esta nova resposta permitirá integrar cuidados prestados por higienista oral e médico dentista.

A Câmara de Alpiarça revela que está também a preparar uma solução de mobilidade interna, através da implementação de um circuito de transporte que permitirá deslocações entre diferentes pontos do concelho, estando contemplada a zona da nova USF. Com essa medida pretende-se facilitar o acesso aos cuidados de saúde, em particular para a população idosa, pessoas sem viatura própria ou munícipes com maiores dificuldades de mobilidade.