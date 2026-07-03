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Sociedade | 03-07-2026 13:01

Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça já funciona nas novas instalações

Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça já funciona nas novas instalações
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Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça entrou em funcionamento a 29 de Junho, na Rua José Rodrigues Domingos, junto à Zona da Feira, e é inaugurada oficialmente no dia 8 de Julho.

As novas instalações da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Alpiarça já se encontram em funcionamento desde dia 29 de Junho, estando a inauguração oficial marcada para dia 8 de Julho, pelas 12h00, com a presença prevista da ministra da Saúde, Ana Paula Martins. O equipamento está localizado na Rua José Rodrigues Domingos, n.º 3, junto à Zona da Feira, em Alpiarça.
Segundo informa a Câmara de Alpiarça, toda a catividade assistencial passou a ser assegurada no novo edifício. As instalações foram construídas de raiz e contam com quatro gabinetes médicos, quatro gabinetes de enfermagem, dois gabinetes polivalentes, um gabinete destinado à Técnica de Saúde Ambiental e duas salas de tratamento.
A unidade integra também sala de planeamento familiar, sala de isolamento e sala de preparação para o parto, com condições para acolher actividades de preparação para a parentalidade, movimento ou fisioterapia. O edifício inclui ainda uma zona administrativa com três postos de trabalho, área de back office e espaços de apoio aos profissionais.
Todas as valências previstas entram em funcionamento com a abertura da unidade, com excepção da área de Saúde Oral, cuja disponibilização será gradual. Esta nova resposta permitirá integrar cuidados prestados por higienista oral e médico dentista.
A Câmara de Alpiarça revela que está também a preparar uma solução de mobilidade interna, através da implementação de um circuito de transporte que permitirá deslocações entre diferentes pontos do concelho, estando contemplada a zona da nova USF. Com essa medida pretende-se facilitar o acesso aos cuidados de saúde, em particular para a população idosa, pessoas sem viatura própria ou munícipes com maiores dificuldades de mobilidade.

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