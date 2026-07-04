Acessibilidade pedonal em túnel do Entroncamento voltou à reunião de câmara

A falta de acessibilidade na passagem inferior sob a linha férrea no Entroncamento voltou a ser discutida em reunião de câmara, com o vereador Rui Madeira (PSD) a questionar o executivo sobre possíveis soluções para um problema que, segundo afirmou, continua a afectar vários munícipes. O autarca recordou que o túnel dispõe apenas de um elevador num dos lados da passagem, situação que tem motivado queixas por parte de pessoas com mobilidade reduzida. “Pessoas com deficiência vieram ter connosco e queixaram-se dessa situação”, referiu, lembrando que o próprio presidente da câmara já tinha manifestado estranheza pelo facto de a infraestrutura ter sido construída apenas com um elevador.

Rui Madeira quis saber se o executivo tem prevista alguma intervenção para resolver o problema, nomeadamente através da instalação de um segundo elevador. O presidente da câmara, Nelson Cunha, explicou que o município não dispõe actualmente de verba para avançar com essa solução e que teria que se fazer um estudo do projecto para perceber se “é viável ou não” do ponto de vista financeiro. Perante a ausência de uma solução imediata, Rui Madeira defendeu uma alternativa já prevista no programa eleitoral do PSD para o concelho: a instalação de escadas rolantes ou um tapete rolante naquela zona.

Segundo o vereador, a experiência dos últimos anos demonstra que o elevador existente não tem sido uma resposta eficaz, porque “está praticamente sempre avariado e é vandalizado”. Rui Madeira defende, assim, a criação de escadas ou um tapete rolante para melhorar a circulação pedonal, beneficiando não só pessoas com deficiência, mas também idosos, utilizadores de cadeiras de rodas, pais com carrinhos de bebé e cidadãos que transportam compras ou bicicletas. Rui Madeira adiantou ainda que o PSD pretende propor a inclusão de uma verba específica para esta intervenção no próximo orçamento municipal, considerando que se trata de um problema que limita a mobilidade na cidade há vários anos.