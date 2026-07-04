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Sociedade | 04-07-2026 18:00

Câmara de Tomar quer reabrir café da Nabância após rescisão por rendas em atraso

Câmara de Tomar quer reabrir café da Nabância após rescisão por rendas em atraso
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Município lançou nova hasta pública para arrendar o espaço, que está encerrado desde a saída do anterior explorador. Tiago Carrão diz que há interessados e defende a rápida reabertura de um equipamento muito usado pela comunidade.

A Câmara Municipal de Tomar aprovou o lançamento de uma nova hasta pública para arrendar o café instalado no edifício da Nabância, depois de ter rescindido o contrato com o anterior explorador por falta de pagamento das rendas. O espaço encontra-se actualmente encerrado, mas o município quer devolvê-lo rapidamente à comunidade. Segundo o presidente da câmara, Tiago Carrão, a decisão de pôr fim ao anterior contrato partiu da autarquia, face ao incumprimento verificado. O autarca sublinhou que se trata de um equipamento com importância para a vivência daquele espaço municipal e que a sua reabertura deve acontecer com a maior brevidade possível.
Tiago Carrão revelou ainda que já existem pelo menos três interessados na exploração do café, embora os contactos tenham sido feitos, para já, de forma informal. O presidente mostrou-se confiante de que a nova hasta pública permitirá encontrar uma solução para garantir a reactivação do estabelecimento. Durante a discussão do ponto, o vereador Hugo Cristóvão pediu esclarecimentos sobre o valor base da renda e sobre o período de carência previsto no concurso. O eleito socialista sublinhou que o café da Nabância é um dos espaços comerciais municipais com maior potencial, tendo em conta a sua localização e a utilização do edifício por parte da população. Hugo Cristóvão recordou ainda que, quando o imóvel foi colocado anteriormente a concurso, apresentava um estado de degradação significativo, realidade que entretanto foi ultrapassada, tornando agora a exploração do espaço mais atractiva para eventuais interessados.

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