CCDR alerta para concentração elevada de ozono em VFX

Alverca registou 205 microgramas de ozono por metro cúbico, acima do limiar de informação definido para este poluente. A CCDR-LVT alerta para possíveis efeitos na saúde dos grupos mais vulneráveis.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo detectou hoje níveis de concentração de ozono prejudiciais para a saúde nos Olivais (Lisboa) e em Alverca (Vila Franca de Xira).

“Foi ultrapassado, na(s) estação(ões) de monitorização da qualidade do ar desta CCDR, o valor de concentração de ozono de 180 µg/m³ (microgramas por metro cúbico), definido como limiar de informação para este poluente”, pode ler-se em comunicado hoje divulgado pela CCDR-LVT.

Aquela entidade avisa ainda que, “enquanto esta situação se mantiver”, é recomendado que os grupos mais vulneráveis reduzam ao mínimo a actividade física intensa ao ar livre e evitem a permanência no exterior.

Segundo a CCDR-LVT, estes valores de concentração de ozono podem provocar “alguns efeitos na saúde”, sobretudo em grupos mais sensíveis, como crianças, idosos, pessoas asmáticas e quem sofre de doenças respiratórias ou cardíacas.

Nos Olivais registaram-se 184 microgramas por metro cúbico entre as 14h00 e as 15h00. Em Alverca, entre as 15h00 e as 16h00, o valor ascendeu a 205 microgramas por metro cúbico.

“A exposição a este poluente afecta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias, podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritação nos olhos”, avisa.