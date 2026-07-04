uma parceria com o Jornal Expresso
05/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-07-2026 22:00

CCDR alerta para concentração elevada de ozono em VFX

CCDR alerta para concentração elevada de ozono em VFX
DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Alverca registou 205 microgramas de ozono por metro cúbico, acima do limiar de informação definido para este poluente. A CCDR-LVT alerta para possíveis efeitos na saúde dos grupos mais vulneráveis.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo detectou hoje níveis de concentração de ozono prejudiciais para a saúde nos Olivais (Lisboa) e em Alverca (Vila Franca de Xira).
“Foi ultrapassado, na(s) estação(ões) de monitorização da qualidade do ar desta CCDR, o valor de concentração de ozono de 180 µg/m³ (microgramas por metro cúbico), definido como limiar de informação para este poluente”, pode ler-se em comunicado hoje divulgado pela CCDR-LVT.
Aquela entidade avisa ainda que, “enquanto esta situação se mantiver”, é recomendado que os grupos mais vulneráveis reduzam ao mínimo a actividade física intensa ao ar livre e evitem a permanência no exterior.
Segundo a CCDR-LVT, estes valores de concentração de ozono podem provocar “alguns efeitos na saúde”, sobretudo em grupos mais sensíveis, como crianças, idosos, pessoas asmáticas e quem sofre de doenças respiratórias ou cardíacas.
Nos Olivais registaram-se 184 microgramas por metro cúbico entre as 14h00 e as 15h00. Em Alverca, entre as 15h00 e as 16h00, o valor ascendeu a 205 microgramas por metro cúbico.
“A exposição a este poluente afecta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias, podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritação nos olhos”, avisa.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região