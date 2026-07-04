Coruche abre espaços refrigerados devido ao calor

O município e a protecção civil de Coruche disponibilizam, entre sábado e segunda-feira, vários espaços refrigerados no concelho, devido à situação de alerta provocada pelas altas temperaturas.

O principal espaço indicado é o Museu Municipal de Coruche, nomeadamente a cafetaria e o auditório, que estarão disponíveis entre as 11h00 e as 19h00.

Além do museu, estão também identificados outros locais refrigerados. Entre sábado e segunda-feira, das 11h00 às 20h00, a população poderá recorrer ao Centro Social da Erra, à sala polivalente da Junta de Freguesia do Biscainho, ao Auditório da Fajarda e à Junta de Freguesia de Santana do Mato.

No fim-de-semana, sábado e domingo, entre as 13h00 e as 20h00, estarão ainda disponíveis o Centro Social de Santa Justa, no Couço, e o Centro Social do Bairro da Areia, em Coruche. No aviso, o município e a protecção civil apelam ainda à população para se proteger do calor, hidratar-se regularmente e cuidar de si e dos outros.