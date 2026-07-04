uma parceria com o Jornal Expresso
04/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-07-2026 09:19

Coruche abre espaços refrigerados devido ao calor

Coruche abre espaços refrigerados devido ao calor
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A medida abrange vários pontos do concelho e pretende garantir locais de permanência mais frescos durante o período de alerta provocado pelas altas temperaturas.

O município e a protecção civil de Coruche disponibilizam, entre sábado e segunda-feira, vários espaços refrigerados no concelho, devido à situação de alerta provocada pelas altas temperaturas.
O principal espaço indicado é o Museu Municipal de Coruche, nomeadamente a cafetaria e o auditório, que estarão disponíveis entre as 11h00 e as 19h00.
Além do museu, estão também identificados outros locais refrigerados. Entre sábado e segunda-feira, das 11h00 às 20h00, a população poderá recorrer ao Centro Social da Erra, à sala polivalente da Junta de Freguesia do Biscainho, ao Auditório da Fajarda e à Junta de Freguesia de Santana do Mato.
No fim-de-semana, sábado e domingo, entre as 13h00 e as 20h00, estarão ainda disponíveis o Centro Social de Santa Justa, no Couço, e o Centro Social do Bairro da Areia, em Coruche. No aviso, o município e a protecção civil apelam ainda à população para se proteger do calor, hidratar-se regularmente e cuidar de si e dos outros.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região