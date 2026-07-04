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Sociedade | 04-07-2026 15:00

Esgotos a céu aberto continuam a preocupar moradores de Casal Jorge em Tomar

Esgotos a céu aberto continuam a preocupar moradores de Casal Jorge em Tomar
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Situação já tinha sido denunciada em Março, mas o problema mantém-se, com descargas de esgotos domésticos para campos agrícolas e para a Ribeira da Lousã.

A bancada do Chega voltou a alertar o executivo municipal de Tomar para a existência de esgotos a céu aberto na localidade de Casal Jorge, na freguesia de São Pedro de Tomar. O caso já tinha sido levado a reunião de câmara em Março, mas, segundo o deputado municipal Américo Costa, o problema continua a assombrar os moradores, que se queixam de descargas de saneamento para terrenos agrícolas e para a Ribeira da Lousã. Na última Assembleia Municipal de Tomar, o eleito do Chega recordou que a situação já tinha sido denunciada pela vereadora do PSD Lurdes Fernandes, tendo então o antigo presidente da câmara, Hugo Cristóvão, explicado que a responsabilidade cabia à empresa Águas do Vale do Tejo, garantindo que o problema estava identificado. Meses depois, Américo Costa voltou ao assunto para afirmar que a situação não está resolvida. Segundo o deputado, o saneamento continua a vazar esgotos domésticos para os campos agrícolas e para a linha de água, apesar de a empresa responsável ter atribuído o problema às chuvas intensas registadas durante o Inverno. “O Inverno passou, a chuva parou, mas o problema permanece”, referiu o eleito, defendendo que a situação deve ser novamente verificada com urgência.
O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, esclareceu que a informação transmitida ao município aponta para a existência de infiltrações de água no colector durante o período de maior pluviosidade, o que terá levado a que o posto de bombagem não tivesse capacidade de resposta. O autarca acrescentou que também terá ocorrido um entupimento do colector, agravando a situação. Tiago Carrão adiantou, no entanto, que, segundo a informação disponível, não havia registo recente de uma nova ocorrência no local, admitindo que possa tratar-se de um novo entupimento. O presidente da câmara garantiu que o executivo municipal irá contactar a Águas do Vale do Tejo caso se confirme que o problema persiste.

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