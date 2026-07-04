Estrangeiros salvam do declínio demográfico municípios do Médio Tejo, Lezíria, Oeste e norte de Lisboa Região está envelhecida e são os estrangeiros que ajudam a equilibrar a balança social - foto arquivo O MIRANTE partilhe no Facebook A chegada de novos residentes estrangeiros, na sua maioria homens em idade activa, está a reconfigurar a demografia das sub-regiões do distrito de Santarém e dos municípios vizinhos de Azambuja, Vila Franca de Xira, Alenquer e Arruda dos Vinhos, estancando a perda de habitantes e alterando a própria estrutura de género destes territórios. A diferença entre a população masculina e feminina está a diminuir como nunca se viu e também se nota uma atenuação no envelhecimento da população, que mesmo assim ainda tem um forte peso neste território da área de influência de O MIRANTE constituído por 25 concelhos.

As regiões do Médio Tejo, da Lezíria do Tejo e os municípios vizinhos de Vila Franca de Xira, Alenquer, Azambuja e Arruda dos Vinhos estão a registar um crescimento populacional contínuo que contraria a tendência histórica de desertificação do interior e envelhecimento do país. Contudo, os dados oficiais revelam que este fôlego não se deve à natalidade, mas sim a uma forte dinâmica migratória. Entre 2021 e 2025, a fixação de novos residentes estrangeiros compensou o saldo natural negativo e alterou de forma visível a proporção de homens e mulheres na região.

A sub-região da Lezíria do Tejo continua a ser a mais populosa deste bloco, atingindo os 265.049 residentes em 2025, o que representa um acréscimo de 23.984 pessoas face a 2021. Deste crescimento, uns impressionantes 85,9% deveram-se directamente ao aumento da população estrangeira, que saltou de 14.845 para 35.443 pessoas em quatro anos. O cenário é ainda mais extremo no Médio Tejo, que cresceu para 227.067 habitantes em 2025 (mais 15.836 do que em 2021), mas a população estrangeira residente quase triplicou, passando de 8.245 para 25.290 pessoas, um aumento líquido de 17.045 imigrantes. Isto significa que o crescimento de cidadãos estrangeiros superou o próprio crescimento populacional total da região, compensando uma perda real de população de nacionalidade portuguesa.

Fora destas duas sub-regiões, os municípios vizinhos acompanham de perto esta tendência de atracção. Vila Franca de Xira continua a ser o gigante demográfico da zona de influência, somando 152.007 habitantes em 2025. Embora pertença à Grande Lisboa, possui individualmente uma população que equivale a mais de metade de toda a sub-região do Médio Tejo e a 57% da Lezíria do Tejo. A população estrangeira no concelho mais do que duplicou, passando de 10.426 (em 2021) para 22.570 (em 2025), representando já 14,8% do total de residentes.

Logo ao lado, Alenquer registou um crescimento global para 50.718 residentes em 2025, sendo que o aumento de 4.163 estrangeiros (que passaram a somar 8.057) foi responsável por 78,9% de todo o crescimento populacional do município. Em Azambuja, que atingiu os 22.755 habitantes em 2025, a imigração foi o motor de 87,9% deste crescimento, com a comunidade estrangeira a quase duplicar para as 3.025 pessoas. Já Arruda dos Vinhos, o mais pequeno dos concelhos, com 16.018 residentes em 2025, foi aquele onde a população nacional teve maior papel no crescimento, embora os estrangeiros tenham aumentado para 1.599 pessoas, representando agora 10% da população local.