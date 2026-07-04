Falcoaria Real projecta Salvaterra em programa norte-americano sobre cortiça e vinho

A Falcoaria Real de Salvaterra de Magos foi um dos locais escolhidos para as gravações de um episódio do programa norte-americano “V is for Vino Wine Show”, dedicado à cortiça enquanto elemento de ligação entre natureza, cultura e vinho.

Com uma abordagem documental, o episódio destaca territórios, pessoas e património cultural associados à cortiça, integrando a Falcoaria Real como um espaço emblemático do concelho de Salvaterra de Magos e como referência do seu património histórico, cultural e turístico.

O “V is for Vino Wine Show” é apresentado por Vincent Anter, especialista e divulgador da cultura do vinho, e terá distribuição internacional através de várias plataformas, incluindo o YouTube, serviços de streaming e circuitos televisivos em aeroportos dos Estados Unidos da América.