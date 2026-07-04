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Sociedade | 04-07-2026 09:15

Ministro garante em Torres Novas que reforço da PSP vai aliviar filas nos aeroportos

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367 novos agentes da PSP que vão reforçar as fronteiras aéreas concluíram em Torres Novas a formação teórica e começam o estágio operacional nos aeroportos. Luís Neves admite constrangimentos pontuais, mas promete mais rapidez no controlo de passageiros.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, afirmou em Torres Novas que o reforço de 367 agentes da PSP nas fronteiras aeroportuárias vai aumentar a capacidade de resposta no controlo de passageiros provenientes de países fora do espaço Schengen. À margem da cerimónia de encerramento da componente teórica do 16.º Curso de Controlo de Fronteiras Aéreas, o governante disse que estes elementos permitirão “maior celeridade e desembaraço” na operação aeroportuária. Os novos agentes iniciam na segunda-feira um estágio operacional de duas semanas e serão distribuídos pelos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Açores.
Apesar do reforço, Luís Neves admitiu que poderão continuar a existir filas pontuais, devido a falhas informáticas, dificuldades no acesso a bases de dados ou limitações físicas dos aeroportos. O ministro lembrou que Portugal recebe actualmente mais 20 mil passageiros por dia do que no mesmo período do ano passado e que muitos aeroportos “não foram redimensionados” para este volume. O governante garantiu que a prioridade continuará a ser a segurança, mas com maior fluidez no controlo de fronteiras. Dirigindo-se aos novos agentes, classificou-os como o “primeiro baluarte da segurança do país e da Europa” e defendeu a PSP das críticas recebidas nos últimos meses, considerando-as injustas.

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