Ministro garante em Torres Novas que reforço da PSP vai aliviar filas nos aeroportos

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, afirmou em Torres Novas que o reforço de 367 agentes da PSP nas fronteiras aeroportuárias vai aumentar a capacidade de resposta no controlo de passageiros provenientes de países fora do espaço Schengen. À margem da cerimónia de encerramento da componente teórica do 16.º Curso de Controlo de Fronteiras Aéreas, o governante disse que estes elementos permitirão “maior celeridade e desembaraço” na operação aeroportuária. Os novos agentes iniciam na segunda-feira um estágio operacional de duas semanas e serão distribuídos pelos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Açores.

Apesar do reforço, Luís Neves admitiu que poderão continuar a existir filas pontuais, devido a falhas informáticas, dificuldades no acesso a bases de dados ou limitações físicas dos aeroportos. O ministro lembrou que Portugal recebe actualmente mais 20 mil passageiros por dia do que no mesmo período do ano passado e que muitos aeroportos “não foram redimensionados” para este volume. O governante garantiu que a prioridade continuará a ser a segurança, mas com maior fluidez no controlo de fronteiras. Dirigindo-se aos novos agentes, classificou-os como o “primeiro baluarte da segurança do país e da Europa” e defendeu a PSP das críticas recebidas nos últimos meses, considerando-as injustas.