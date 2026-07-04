Polícia Marítima faz buscas por jovem desaparecido em Vila Franca de Xira

Foram ainda activados elementos da Capitania do Porto de Lisboa, do gabinete de psicologia da Polícia Marítima, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A Polícia Marítima iniciou hoje buscas por um jovem desaparecido, após ter alegadamente entrado na água de uma zona ribeirinha em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, tendo o alerta sido recebido pelas 08:45.

“Foram esta manhã, dia 04 de Julho, iniciadas buscas por um jovem, com cerca de 20 anos, que se encontra desaparecido, após, alegadamente, ter entrado na água de uma zona ribeirinha, no concelho de Vila Franca de Xira”, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

De acordo com a AMN, as buscas foram iniciadas na sequência de um alerta recebido pelas 08:45, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

“Foram de imediato iniciadas buscas por elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e empenhados tripulantes da Estação Salva-Vidas de Cascais, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa e do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima”, adiantou a Autoridade Marítima.

Neste âmbito, foram ainda activados elementos da Capitania do Porto de Lisboa, do gabinete de psicologia da Polícia Marítima, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo a AMN, as operações de busca por este jovem desaparecido encontram-se a ser coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Lisboa.