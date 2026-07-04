Ribeiro de Alpriate já foi limpo

A Câmara de Vila Franca de Xira já limpou o ribeiro à entrada de Alpriate, na freguesia de Vialonga, na sequência da notícia de O MIRANTE. A informação foi prestada pelo município após as preocupações manifestadas pelos moradores da localidade, que alertaram para o elevado crescimento da vegetação existente no leito e margens da linha de água, receando o agravamento do risco de cheias durante o Inverno e a possibilidade de incêndios nos meses mais quentes.

Segundo a autarquia, a última intervenção “pontual” foi feita em Outubro de 2025, junto à escola, com o objectivo de garantir as condições de escoamento e segurança da zona. O município esclarece que as intervenções em linhas de água estão sujeitas às orientações e condicionantes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), devendo respeitar critérios técnicos e ambientais específicos. De acordo com essas orientações, as operações de manutenção e gestão da vegetação obedecem, regra geral, a uma periodicidade mínima de três anos.

Apesar disso, a câmara sublinha que a periodicidade definida pela APA não constitui uma regra rígida. Sempre que as condições do terreno o justifiquem, as intervenções podem ser antecipadas, nomeadamente em situações de risco acrescido de cheia, obstruções significativas ao escoamento, presença de espécies invasoras ou outras ocorrências susceptíveis de colocar em causa a segurança de pessoas e bens.