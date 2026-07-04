Tomar reforça estatuto de Município Amigo da Juventude
Município subiu para quatro estrelas no selo atribuído pela Federação Nacional das Associações Juvenis. Programa de Voluntariado Jovem superou as 150 inscrições previstas e pode vir a ter mais vagas.
O município de Tomar foi distinguido com o selo digital Município Amigo da Juventude 2026, subindo de três para quatro estrelas na avaliação promovida pela Federação Nacional das Associações Juvenis. A distinção reconhece o trabalho desenvolvido pelas autarquias na criação de políticas dirigidas aos jovens e na promoção da sua participação cívica. A vereadora Sandra Cardoso explicou, em reunião de câmara, que o município passou a cumprir sete dos nove critérios exigidos para a atribuição do selo, destacando entre os avanços a criação do Conselho Municipal da Juventude e a conclusão do Plano Municipal da Juventude. O objectivo, sublinhou, é continuar a consolidar as políticas municipais nesta área e melhorar a classificação nos próximos anos.
Durante a discussão, a vereadora da oposição Filipa Fernandes questionou o estado de execução do Plano Municipal da Juventude e pediu esclarecimentos sobre a terceira edição do programa Voluntariado Jovem, uma das iniciativas municipais direccionadas para a participação dos jovens na comunidade. Sandra Cardoso respondeu que o plano já está concluído e que a prioridade passa agora pela implementação gradual das medidas previstas, em articulação com o Conselho Municipal da Juventude, estrutura que deverá ter um papel activo no acompanhamento das políticas locais de juventude. A vice-presidente da câmara, Célia Bonet, revelou entretanto que o programa Voluntariado Jovem superou as expectativas iniciais. A autarquia previa cerca de 150 inscrições, mas a procura ultrapassou esse número, contando também com mais de 30 entidades interessadas em receber voluntários.