Tomar reforça estatuto de Município Amigo da Juventude

O município de Tomar foi distinguido com o selo digital Município Amigo da Juventude 2026, subindo de três para quatro estrelas na avaliação promovida pela Federação Nacional das Associações Juvenis. A distinção reconhece o trabalho desenvolvido pelas autarquias na criação de políticas dirigidas aos jovens e na promoção da sua participação cívica. A vereadora Sandra Cardoso explicou, em reunião de câmara, que o município passou a cumprir sete dos nove critérios exigidos para a atribuição do selo, destacando entre os avanços a criação do Conselho Municipal da Juventude e a conclusão do Plano Municipal da Juventude. O objectivo, sublinhou, é continuar a consolidar as políticas municipais nesta área e melhorar a classificação nos próximos anos.

Durante a discussão, a vereadora da oposição Filipa Fernandes questionou o estado de execução do Plano Municipal da Juventude e pediu esclarecimentos sobre a terceira edição do programa Voluntariado Jovem, uma das iniciativas municipais direccionadas para a participação dos jovens na comunidade. Sandra Cardoso respondeu que o plano já está concluído e que a prioridade passa agora pela implementação gradual das medidas previstas, em articulação com o Conselho Municipal da Juventude, estrutura que deverá ter um papel activo no acompanhamento das políticas locais de juventude. A vice-presidente da câmara, Célia Bonet, revelou entretanto que o programa Voluntariado Jovem superou as expectativas iniciais. A autarquia previa cerca de 150 inscrições, mas a procura ultrapassou esse número, contando também com mais de 30 entidades interessadas em receber voluntários.