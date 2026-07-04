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Sociedade | 04-07-2026 18:00

Tomar reforça estatuto de Município Amigo da Juventude

Tomar reforça estatuto de Município Amigo da Juventude
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Município subiu para quatro estrelas no selo atribuído pela Federação Nacional das Associações Juvenis. Programa de Voluntariado Jovem superou as 150 inscrições previstas e pode vir a ter mais vagas.

O município de Tomar foi distinguido com o selo digital Município Amigo da Juventude 2026, subindo de três para quatro estrelas na avaliação promovida pela Federação Nacional das Associações Juvenis. A distinção reconhece o trabalho desenvolvido pelas autarquias na criação de políticas dirigidas aos jovens e na promoção da sua participação cívica. A vereadora Sandra Cardoso explicou, em reunião de câmara, que o município passou a cumprir sete dos nove critérios exigidos para a atribuição do selo, destacando entre os avanços a criação do Conselho Municipal da Juventude e a conclusão do Plano Municipal da Juventude. O objectivo, sublinhou, é continuar a consolidar as políticas municipais nesta área e melhorar a classificação nos próximos anos.
Durante a discussão, a vereadora da oposição Filipa Fernandes questionou o estado de execução do Plano Municipal da Juventude e pediu esclarecimentos sobre a terceira edição do programa Voluntariado Jovem, uma das iniciativas municipais direccionadas para a participação dos jovens na comunidade. Sandra Cardoso respondeu que o plano já está concluído e que a prioridade passa agora pela implementação gradual das medidas previstas, em articulação com o Conselho Municipal da Juventude, estrutura que deverá ter um papel activo no acompanhamento das políticas locais de juventude. A vice-presidente da câmara, Célia Bonet, revelou entretanto que o programa Voluntariado Jovem superou as expectativas iniciais. A autarquia previa cerca de 150 inscrições, mas a procura ultrapassou esse número, contando também com mais de 30 entidades interessadas em receber voluntários.

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