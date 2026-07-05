Câmara de Vila Franca de Xira alarga certificação de qualidade nos serviços

A Câmara de Vila Franca de Xira voltou a ser distinguida pela Associação Portuguesa de Certificação por boa qualidade de 31 serviços municipais. Os certificados foram recebidos a 18 de Junho, numa cerimónia realizada na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira, tendo os certificados sido entregues ao presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.

Com esta renovação e alargamento da certificação de acordo com a Norma ISO 9001:2015, passam a ser 31 os serviços e equipamentos municipais reconhecidos pela implementação de um sistema de gestão da qualidade. Em 2026, a certificação foi estendida às áreas da Acção Social, Habitação Municipal e Bibliotecas Municipais, que se juntam aos serviços já certificados, nomeadamente os Serviços Desportivos (incluindo actividades aquáticas, ginásio e actividades de fitness), o atendimento ao público nas Lojas do Munícipe, as áreas Financeira e de Património, Contratação Pública e Aprovisionamento, Jurídica, Contraordenações e Execuções Fiscais, Manutenção de Edifícios Municipais, Viaturas, Máquinas e Infraestruturas, Comunicação, Gestão dos Sistemas de Informação e Gestão e Valorização de Recursos Humanos.

A obtenção destas certificações constitui o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos serviços municipais na adopção de práticas de gestão orientadas para a eficiência, a melhoria contínua e a satisfação dos munícipes, assegurando elevados padrões de qualidade na prestação do serviço público. A cerimónia contou também com a presença de Caldeira dos Santos, membro do Conselho de Administração da APCER.