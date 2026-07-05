Concurso para reabilitar e reabrir Parque Verde do Bonito

A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou, por unanimidade, a abertura do concurso público para a empreitada de recuperação e reparação do Parque Verde do Bonito, espaço que se encontra encerrado ao público devido aos estragos provocados pelas intempéries que atingiram a região no início de 2026. O investimento tem um valor base de 338.254 euros, acrescido de IVA, e um prazo de execução previsto de 90 dias. Segundo a autarquia, as intervenções visam recuperar várias zonas degradadas do parque e garantir condições de segurança para todos os utilizadores.

Recorde-se que o Parque Verde do Bonito está interdito ao público desde o início do ano, na sequência dos danos causados pelas intempéries. Entre os problemas identificados encontram-se vertentes instáveis, risco de queda de árvores de grande porte, caminhos intransitáveis e pontes e decks com perigo de colapso. Estas condições levaram o município a encerrar preventivamente o espaço, devido a não estarem reunidas as condições necessárias para a sua utilização em segurança.

A 8 de Abril, foi também retomada a empreitada de “Estabilização de um Troço da Margem Nascente da Albufeira do Parque do Bonito”, após ter estado temporariamente suspensa devido às condições climatéricas adversas. A intervenção, anunciada pela câmara em Janeiro, tem como objectivo corrigir situações de instabilidade dos solos provocadas por infiltrações neste troço da margem, agravadas por períodos de precipitação intensa.