Crianças com necessidades especiais ficam meses sem terapias em Ourém

A deputada Telma Chainho, eleita pelo Chega, manifestou na última Assembleia Municipal de Ourém preocupação com a interrupção dos apoios prestados a crianças com necessidades especiais durante as pausas lectivas, em particular nos meses de Verão. Segundo a eleita, ao longo do ano escolar muitas crianças beneficiam de terapias e acompanhamentos especializados fundamentais para o seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional. O problema, sublinhou, é que esses apoios cessam com o final das aulas e, em muitos casos, só são retomados em Outubro ou Novembro, criando uma paragem de quatro ou cinco meses.

Telma Chainho considera que uma interrupção tão prolongada pode ter impacto negativo nos progressos feitos ao longo do ano, prejudicando a continuidade do trabalho desenvolvido por técnicos, famílias e escolas. Para a deputada, a questão deve merecer atenção do município, uma vez que afecta directamente crianças que precisam de acompanhamento regular e famílias que ficam sem respostas durante largos períodos. Perante essa preocupação, a deputada questionou a mesa da assembleia sobre a possibilidade de a Câmara de Ourém estudar formas de criar respostas durante as interrupções lectivas. Entre as soluções apontadas estão terapias formais, actividades inclusivas, programas de estimulação e projectos de ocupação adaptados, que permitam manter as capacidades adquiridas e evitar retrocessos no desenvolvimento das crianças. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, agradeceu as informações e as sugestões da deputada do Chega.