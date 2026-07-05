Futuro da TemaHome em Tomar continua preso por arames e trabalhadores permanecem em casa

O futuro da fábrica TemaHome, com sede em Tomar, continua envolto em incerteza. A situação da empresa voltou a ser levantada na última Assembleia Municipal pelo deputado Paulo Macedo, eleito pela CDU, que manifestou preocupação com os trabalhadores que continuam em casa, sem respostas claras sobre o futuro da unidade industrial. Tal como O MIRANTE já tinha noticiado, a TemaHome, empresa ligada à produção de mobiliário de design flexível, simples e moderno, atravessa uma crise desde 2025. A fábrica, que desenvolvia colecções alinhadas com as tendências e exigências de diferentes mercados internacionais, chegou a ter anunciado um investimento de 9,42 milhões de euros, associado à manutenção de mais de uma centena de postos de trabalho e à rápida implementação do projecto.

A realidade, porém, está longe das expectativas criadas. Segundo Paulo Macedo, os trabalhadores permanecem em casa, as máquinas continuam paradas e mais de uma centena de famílias vivem dias de profunda angústia e incerteza. O deputado da CDU quis saber que acompanhamento está a ser feito pelo município e que perspectivas existem para uma empresa considerada importante para o tecido económico e social do concelho.

Na resposta, o presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, admitiu que o cenário não é positivo. O autarca afirmou que tem mantido contacto com o promotor do projecto, sublinhando que, apesar das dificuldades, o empresário continua a investir. Ainda assim, o presidente da câmara não escondeu a preocupação com a situação dos trabalhadores e com o impasse que se vive na unidade industrial. Tiago Carrão revelou ainda que, durante a sessão aberta com o Presidente da República, António José Seguro, teve oportunidade de estabelecer contacto entre o chefe de Estado e o empresário, procurando dar a conhecer a realidade da TemaHome e partilhar as preocupações existentes em torno do futuro da fábrica.

