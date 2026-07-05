Galardões de mérito destacam dinamismo sócio-cultural em VFX

Vila Franca de Xira continua a provar que é uma cidade viva e em crescimento e nas celebrações do Dia da Cidade, assinaladas no domingo, 28 de Junho, voltaram a ser distinguidos, com galardões de mérito, cidadãos e empresas que dão um contributo positivo para a dinâmica local. A iniciativa, que encheu o Clube Vilafranquense, visou reconhecer publicamente o contributo de várias personalidades, colectividades e empresas que se destacaram em diversos sectores da cidade.

“Vila Franca de Xira é o lugar onde pertencemos. Uma cidade feita de histórias de coragem, trabalho, solidariedade, inovação e cultura. De quem nunca esperou que fossem os outros a definir o seu futuro e fizeram-no sempre pelas suas próprias mãos”, defendeu Ricardo Carvalho, presidente da junta de freguesia. Para o autarca, VFX soube crescer nas últimas décadas sem perder a sua identidade. “Poucas terras conseguem reunir tantas identidades numa só comunidade. A democracia não vive apenas nos grandes edifícios do Estado, vive aqui, nas freguesias, nos municípios, nas escolas e associações. No comércio e nas empresas. E sobretudo na forma como cada cidadão se envolve na vida da sua comunidade”, defendeu. Notando que VFX é hoje uma freguesia cada vez mais viva, com mais cultura e mais participação, destacou que a cidade “tem hoje mais espaços públicos qualificados, mais comércio e associações mais fortes, com mais pessoas na rua e orgulho no que é nosso”.

Já a vice-presidente da câmara municipal, Marina Tiago, enalteceu o trabalho que se faz na cidade, dizendo ser “da mais elementar justiça reconhecer e celebrar o contributo de todos os que, na sua vida pessoal, profissional e associativa, contribuem para construir o que todos queremos: um território coeso, democrático, digno, capaz de se reinventar e responder às necessidades dos seus fregueses”, disse.

Onze figuras distinguidas

O Quarteto 2600, natural da cidade, actuou na cerimónia. Na edição deste ano as distinções individuais foram atribuídas a Catarina Madaleno, da Associação de Beneficiários da Lezíria Grande, que recebeu o galardão de Mérito Ambiental. João Faria foi distinguido com o Mérito Associativo, Maria João Martins arrecadou o Mérito Cultural e a jornalista Dina Isabel foi reconhecida com o Mérito Profissional. No que toca à tradição local, o destaque foi para Vasco Pereira, cabo dos Forcados Amadores de VFX, enquanto Mário Real Nunes recebeu a distinção de Mérito Comercial. O sector económico e empresarial da região foi também valorizado através da atribuição do prémio de Mérito Empresarial ao Café Aracuá.

No plano desportivo, o Mérito Desportivo foi entregue à atleta Leonor Carreira, e, no âmbito do apoio à comunidade, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) da Câmara de VFX foi homenageado com o galardão de Mérito Social.

O Mérito de Intervenção Democrática foi atribuído ao núcleo de Vila Franca de Xira da União dos Resistentes Anti-Fascistas Portugueses (URAP). Paralelamente, o Mérito Cívico homenageou colectivamente os ex-deputados vilafranquenses da Assembleia Constituinte de 1976, nomeadamente José Pedro Soares, Afonso Dias e Luís Covas, pelo papel fundamental que desempenharam na fundação do regime democrático. O momento envolveu também um forte aplauso colectivo a António Nabais, da Póvoa de Santa Iria, falecido no dia anterior.