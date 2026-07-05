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Sociedade | 05-07-2026 10:00

Idoso continua a viver sem água nem luz numa cave no Forte da Casa apesar de promessa de apoio

Idoso continua a viver sem água nem luz numa cave no Forte da Casa apesar de promessa de apoio
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Os moradores denunciam condições de insalubridade e receiam pela segurança do edifício devido ao uso de velas para iluminação. Câmara ainda não concretizou o encaminhamento do homem para uma estrutura residencial.

Um idoso está a viver sozinho na cave de um prédio situado na rua Padre Américo, no Forte da Casa, há vários meses sem água, luz nem apoio familiar, gerando uma situação de apreensão nos moradores vizinhos devido à insalubridade gerada no edifício.
A O MIRANTE vários moradores do edifício confessaram preocupação com a situação, que se arrasta pelo menos desde 2024 mas que se tem agravado desde o último inverno. “O senhor vive sem água e sem luz, não toma banho, a casa não é limpa o que provoca maus cheiros no prédio, para além das baratas que tem em casa e que foram vistas a sair da sua própria roupa”, conta uma moradora ao nosso jornal. Quem vive no edifício alerta para a situação de insalubridade e perigo de incêndio, uma vez que o idoso usa velas de noite para iluminar a casa e muitas vezes deixa a porta de casa aberta. “Está demente e nem sempre se lembra das coisas, basta cair ou descuidar-se com uma vela e pega fogo ao prédio inteiro. Isto é muito perigoso para todos, ele incluído”, alerta outro morador, que espera conseguir uma intervenção célere da Câmara de Vila Franca de Xira para resolver o problema, considerando tratar-se de uma intervenção social prioritária.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

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