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Sociedade | 05-07-2026 17:19

Paulo Ramiro, fundador da Ramiro & Ramiro, morre em acidente com reboque

Paulo Ramiro, fundador da Ramiro & Ramiro, morre em acidente com reboque
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Paulo Jorge Fontainhas Ramiro, fundador da oficina e serviço de reboques Ramiro & Ramiro, de Alpiarça, morreu esta noite na sequência de um acidente envolvendo um reboque.

Paulo Jorge Fontainhas Ramiro, fundador da oficina e serviço de reboques Ramiro & Ramiro, de Alpiarça, morreu esta noite na sequência de um acidente envolvendo um reboque. Tinha 51 anos. O corpo aguarda autópsia no Instituto de Medicina Legal de Santarém. Paulo Ramiro era uma figura conhecida na região. Cresceu em Alpiarça e, em 1996, fundou ao lado dos pais a oficina e o serviço de reboques Ramiro & Ramiro, empresa que dirige há três décadas e que se tornou uma referência local. Filho de agricultores e mecânicos, aprendeu cedo o valor do trabalho e sempre defendeu que um negócio se constrói com honestidade, seriedade e respeito, princípios que dizia ter herdado dos pais e que procurava transmitir à equipa. Descrevia‑se como um homem persistente, apaixonado pelos desafios técnicos da mecânica e pela resolução de problemas complexos. Ao longo da vida passou por momentos difíceis, como um divórcio e a saída do corpo activo dos bombeiros, onde serviu quase 30 anos, mas dizia ter aprendido a encarar tudo com mais calma e ponderação. Preocupado com o futuro do sector, alertava para a falta de mão‑de‑obra qualificada e para a desmotivação dos jovens em seguir a profissão. Defendia mais formação prática e estágios nas oficinas como forma de renovar o sector. A morte de Paulo Ramiro deixou consternação onde era reconhecido pelo profissionalismo, pela disponibilidade e pelo carácter.

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