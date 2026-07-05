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Sociedade | 05-07-2026 21:00

Sardoal: derrocadas na antiga EN2 continuam a preocupar e efeitos do mau tempo persistem

Sardoal: derrocadas na antiga EN2 continuam a preocupar e efeitos do mau tempo persistem
Pedro Rosa - foto arquivo O MIRANTE
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O concelho de Sardoal também sofreu com as tempestades do último Inverno e a principal preocupação continua a centrar-se nas duas derrocadas registadas na antiga Estrada Nacional 2, onde a circulação está encerrada por razões de segurança.

O concelho de Sardoal continua a recuperar dos estragos provocados pela tempestade Kristin, cinco meses após a intempérie, mantendo como principal preocupação as derrocadas na antiga Estrada Nacional 2 (EN2), cuja reparação poderá ultrapassar os quatro milhões de euros. “Não diria que estamos a tentar recuperar, estamos a trabalhar no sentido de resolver pelo menos aqueles prejuízos que conseguimos acudir com os nossos meios e tentar restabelecer a normalidade”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Sardoal, Pedro Rosa (PS).
A tempestade Kristin atingiu o concelho em 28 de Janeiro, provocando danos em infraestruturas municipais, colectividades, património cultural, instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e freguesias, num prejuízo inicialmente estimado em 4,76 milhões de euros (ME) e com um custo de reposição que o município admitiu poder atingir 10,48 ME.
Cinco meses depois, Pedro Rosa afirmou que a maioria das intervenções mais urgentes foi executada ou está em curso, mas admitiu que a recuperação integral do território será um processo prolongado. Segundo o autarca, a principal preocupação continua a centrar-se nas duas derrocadas registadas na antiga estrada nacional (EN2) junto a Andreus e entre São Domingos e o Penedo Furado, onde a circulação está encerrada devido ao risco associado.
“Estamos neste momento na fase de projecto. Quando tivermos a orçamentação concreta teremos de perceber como vamos financiar este investimento e bater a outras portas, se for necessário”, afirmou, relativamente a dois troços da EN 2 sob tutela do município. Pedro Rosa admitiu que a reparação daqueles troços poderá representar um investimento muito superior aos prejuízos inicialmente contabilizados, apontando que o custo das obras poderá atingir vários milhões de euros, sendo a comparticipação expectável na ordem dos 50%.
O município recebeu até hoje cerca de 540 mil euros através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, verba que está a ser utilizada para apoiar parte das intervenções em curso. Contudo, o presidente da câmara disse continuar sem indicações concretas sobre os mecanismos de apoio destinados a associações, juntas de freguesia e entidades ligadas ao património cultural e religioso que também sofreram danos.
Segundo o autarca, os caminhos florestais afectados pela queda de árvores encontram-se praticamente desobstruídos, as zonas de lazer mais atingidas recuperaram grande parte da normalidade e os prejuízos registados em edifícios de juntas de freguesia, cemitérios e equipamentos locais estão reparados ou em fase de conclusão.

Telecomunicações continuam a falhar
Na zona de lazer da Lapa, os trabalhos permitiram reabrir o espaço ao público, enquanto na zona da Rosa Mana, na freguesia de Alcaravela, decorrem intervenções para remover detritos acumulados e restabelecer integralmente as condições de utilização.
Apesar destes avanços, subsistem danos em muros de suporte, linhas de água e infraestruturas rodoviárias, que continuam a exigir intervenções faseadas. O autarca alertou também para problemas persistentes nas redes de telecomunicações, referindo a existência de postes derrubados e troços de cabos ainda por repor.
Pedro Rosa admitiu que o esforço de recuperação tem obrigado o município a mobilizar recursos financeiros e humanos adicionais, embora sem necessidade, para já, de cancelar iniciativas previstas no plano anual de actividades. Questionado sobre o horizonte temporal da recuperação, o presidente da câmara foi cauteloso. “Em algumas dimensões esta recuperação não vai durar um ano nem dois, vai durar muito mais”, afirmou.

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