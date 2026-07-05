Sardoal quer fibra óptica em todo o concelho até 2027

A Câmara Municipal de Sardoal aprovou a ratificação da cedência de espaço público necessária para o arranque dos trabalhos de instalação de fibra óptica nas zonas do concelho que ainda não têm acesso à rede de alta velocidade. O objectivo é garantir cobertura total no território municipal até ao primeiro trimestre de 2027. O pedido foi apresentado pela empresa responsável pela concessão da cobertura das chamadas “zonas brancas”, áreas que continuam sem acesso à rede de fibra óptica. Apesar de persistirem questões judiciais relacionadas com o concurso nacional, a empresa decidiu antecipar o início dos trabalhos no terreno, permitindo que o processo avance sem esperar pelo desfecho desses constrangimentos.

O presidente da Câmara de Sardoal, Pedro Rosa, recordou que ainda existem problemas de telecomunicações em algumas localidades do concelho, nomeadamente em Monte Cimeiro e Vale das Onegas, na zona norte da freguesia de Alcaravela, bem como em alguns pontos da freguesia de Santiago de Montalegre. O autarca sublinhou que o prazo definido pelo Governo aponta para a conclusão deste processo a nível nacional no primeiro trimestre de 2027, período até ao qual o município espera ver resolvidas as falhas de cobertura que ainda afectam várias populações. Segundo o presidente da autarquia, embora os indicadores nacionais não identifiquem problemas significativos no concelho, a realidade sentida pelos residentes em algumas localidades continua a revelar dificuldades que não podem ser ignoradas.