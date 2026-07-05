TML lança informação em tempo real na App navegante

A informação em tempo real dos transportes públicos está disponível na App navegante, permitindo aos passageiros acompanhar a localização dos veículos e consultar previsões de chegada actualizadas para paragens e estações em toda a Área Metropolitana de Lisboa. A nova funcionalidade foi desenvolvida pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e resulta de um trabalho de integração tecnológica e operacional com os diferentes operadores de transporte da Área Metropolitana de Lisboa. Segundo a TML, trata-se de um dos avanços mais relevantes na integração e disponibilização de informação ao passageiro desde a criação da marca navegante.

A solução foi concebida e desenvolvida pela TML, assente numa infraestrutura pública e independente de fornecedores tecnológicos externos. A empresa sublinha que esta opção garante autonomia na gestão e evolução do sistema, reforçando a soberania tecnológica da mobilidade metropolitana e criando condições para uma eventual expansão futura a outras regiões e sistemas de transporte do país.

Nesta fase inicial, a plataforma processa mais de seis milhões de posições GPS por dia, agregando informação de autocarros, comboios, barcos e metro. O objectivo é disponibilizar informação cada vez mais fiável sobre horários, localização dos veículos e estado do serviço, tornando as viagens mais previsíveis e melhorando a experiência de utilização dos transportes públicos.

A informação em tempo real está disponível, nesta fase, para serviços da Carris Metropolitana, Carris, MobiCascais, CP, Fertagus, Transtejo Soflusa, Metropolitano de Lisboa e TCB, estando prevista a integração progressiva de novos operadores e serviços.

Os passageiros passam também a poder consultar alertas sobre o funcionamento da rede, incluindo atrasos, supressões de viagens, alterações de percurso, interrupções de serviço e condicionamentos à circulação. A TML refere que a qualidade dos dados e das previsões continuará a ser monitorizada e aperfeiçoada em colaboração com os operadores de transporte.